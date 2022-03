Fico pení kvôli vyslaniu vojsk NATO na Ukrajinu: Pre Čaputovú a Hegera má jedno odporúčanie

Slovensko musí principiálne odmietnuť návrh Poľska na poslanie vojsk NATO na Ukrajinu, pretože by sa stalo oficiálnou súčasťou vojny na Ukrajine so všetkými jej dôsledkami. Líder opozičnej strany Smer-SD Robert Fico to uviedol v reakcii na poľský návrh vyslať mierovú misiu NATO na Ukrajine. TASR o tom informoval hovorca strany Ján Mažgút.

"Smer–SD principiálne nesúhlasí s tým, aby sa vojaci SR ako členského štátu NATO zúčastnili na vojenskej akcii na Ukrajine. NATO na Ukrajine nemá čo robiť," vyhlásil Fico s tým, že Slovensko nemá s vojnou na Ukrajine nič spoločné. Podotkol, že nikto SR neohrozuje ani mu nechce zobrať územia ako v roku 1938. Prezidentka SR Zuzana Čaputová a premiér Eduard Heger (OĽANO) by poľský návrh mali podľa neho rázne odmietnuť ešte dnes. Smer-SD naďalej odmieta posielanie zbraní na Ukrajinu. Poľsko na budúcotýždňovom samite Severoatlantickej aliancie navrhne zriadenie mierovej a humanitárnej misie NATO na Ukrajine. Návrh na jej zriadenie prišiel pôvodne od podpredsedu poľskej vlády Jaroslawa Kaczyňského, ktorý tento týždeň navštívil Kyjev spoločne s českým, poľským a slovinským premiérom. Minister Naď o mierovej misii na Ukrajine: Vyšle OSN k susedom modré prilby? Mierová a humanitárna misia by mala byť podľa neho zriadená Severoatlantickou alianciou, prípadne inou organizáciou, a "chránená ozbrojenými silami". Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) chce k téme zaujať postoj až potom, keď uvidí konkrétny návrh. Uviedol, že zatiaľ si nevie predstaviť, ako by mierová misia NATO mala vyzerať.