Sergej Lavrov o cieľoch ruskej armády na Ukrajine: Jednu vec Moskva nedopustí

Rusko stratilo ilúzie, že by sa mohlo spoľahnúť na Západ, uviedol šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov v rozhovore s prokremeľskou spravodajskou televíziou RT (predtým Russia Today).

Moskva nikdy neprijme videnie sveta, ktorému dominujú Spojené štáty, citovala ho agentúra Reuters. Lavrov tiež zopakoval, že konvoje zahraničných zbraní dodávaných na Ukrajinu budú legitímnym cieľom ruskej armády. Moskva vraj nedopustí, aby Kyjev prevzal systémy protivzdušnej obrany S-300.

Podľa ruského ministra zahraničia je to Západ, ktorý svojimi sankciami uvalenými na Rusko v súvislosti s jeho inváziou na Ukrajinu zatvára pred Ruskom dvere. Tvrdil tiež, že ruské hospodárstvo západné sankcie prežije a vyjde z nich posilnené.

Spojené štáty chcú, aby svet vyzeral ako salón, v ktorom o všetkom rozhodujú Američania, myslí si Lavrov. Podľa neho je ale na svete mnoho štátov, ktoré nechcú prijímať rozkazy od "Strýčka Sama".

Lavrov tiež poprel štvrtkové informácie nemeckého bulvárneho denníka Bild, podľa ktorých sa lietadlo so šéfom ruskej diplomacie z neznámych príčin otočilo v polovici cesty do Pekingu a vrátilo sa späť do Moskvy.

Ohľadne ruskej invázie na Ukrajinu, ktorú Moskva označuje za "špeciálnu operáciu", Lavrov povedal, že jej cieľom je odstrániť akúkoľvek hrozbu pre Rusko pochádzajúce z ukrajinského územia.

"Dali sme jasne najavo, že akýkoľvek náklad, ktorý vstúpi na územie Ukrajiny a ktorý budeme považovať za náklad zbraní, sa stane legitímnym cieľom. To je úplne jasné," citovala ruského ministra zahraničných vecí agentúra RIA Novosti. Lavrov podľa nej tiež povedal, že Moskva nedovolí predovšetkým dodávky rakiet S-300 Kyjevu, o ktoré žiada ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Slovensko v uplynulých dňoch predbežne vyjadrilo ochotu odovzdať Ukrajine svoj systém S-300, pokiaľ zaň Bratislava dostane zodpovedajúcu náhradu.