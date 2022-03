Štyri správy o Ukrajine: Skoro polovica Rusov chce vojnu na Slovensku, starostu Melitopoľa vymenili za brancov

Polícia SR upozornila na prieskum ukrajinskej organizácie Active Group, ktorá má dlhoročnú tradíciu výskumov.

40% Rusov si želá vojnu na Slovensku

- Polícia SR upozornila na prieskum ukrajinskej organizácie Active Group, ktorá má dlhoročnú tradíciu výskumov. Podľa tohto prieskumu na reprezentatívnej skupine občanov Ruskej federácie v dňoch 11. - 14. marca bolo zistené, že až 86 % Rusov podporuje ruskú inváziu do ďalších krajín Európy.

75 % Rusov podporuje myšlienku ďalšieho útoku smerom do Poľska a 40 % Rusov podporuje ďalší útok do krajín bývalého Varšavského paktu, teda aj do bývalého Československa. Zároveň 49 % Rusov podporuje rozšírenie vplyvu Ruska do krajín, ktoré kedysi tvorili ZSSR, a vyše 40 % to chce aj do krajín bývalého Varšavského paktu, teda aj bývalého Československa.

Sulík by do Kyjeva tiež nešiel

- Po tom, čo premiér Eduard Heger (45) odmietol návštevu Kyjeva spolu s tromi ďalšími predsedami vlád z Česka, zo Slovinska a z Poľska, sa ozývajú aj Hegerovi kolegovia z vlády. Zatiaľ čo slovenský líder hovorí, že už by svoje rozhodnutie zmenil, ministri ho podporujú v tom, že sa rozhodol necestovať na bombardované územie. Richard Sulík povedal, že ani on by teraz do Kyjeva nešiel. „Prečo? Lebo Ukrajina má teraz iné starosti, ako vítať a ofukovať premiérov. Oveľa viac im vieme pomôcť odtiaľto. Eduard Heger, predseda vlády SR, sa nemá za čo ospravedlňovať, Slovensko urobilo všetko, čo je v našich silách, aby sa táto katastrofa menom vojna skončila čo najskôr a aby ľudia a rodiny konečne prestali takto trpieť. Naopak, ja mu ďakujem, že neriskoval ďalšie problémy, koná konštruktívne a nestráca ani minútu času,“ povedal Sulík.

Naopak, minister financií Igor Matovič hovorí, že ho mrzí, že Slovensko nemalo v Kyjeve zastúpenie. „Ja som pri takýchto stanoviskách viac trucovitý, takže ja asi skôr by som konal podľa toho, ako by som to cítil. Ja by som asi išiel napriek tomu, čo by mi povedali slovenské bezpečnostné zložky,“ konštatoval Matovič. Expremiér Peter Pellegrini povedal, že „netrhal by som tú skupinu a nechcel by som vyznievať, že sa Slovensko bojí“. "Je to veľké bezpečnostné riziko, ale išiel by som," pridal sa na stranu expremiérov aj Boris Kollár.

Z Ukrajiny ušlo toľko ľudí ako zo Sírie za tri roky

- V stredu sa počet utečencov z Ukrajiny preklopil za číslo tri milióny. Pôvodne mala Ukrajina 43 miliónov obyvateľov. Denník N upozornil, že tempo ľudí utekajúcich z Ukrajiny je veľmi rýchle a počet utečencov v susedných štátoch Sýrie dosiahol tri milióny až v septembri 2014, teda tri roky po začiatku vojny.

V prípade Ukrajiny to trvalo tri týždne. Podľa Víta Novotného, experta na migráciu z Centra pre Európske štúdie Wilfrieda Martensa, pokiaľ ide o množstvo ľudí za taký krátky čas, tak je to pravdepodobne „najväčšia kríza, akú svet zažil“. Na Slovensko dorazilo okolo 230-tisíc ľudí z Ukrajiny, o status dočasného útočiska požiadalo 32-tisíc z nich.

Starostu vymenili za 9 Rusov

- Starostu ukrajinského mesta Melitopoľ Ivana Fedorova, ktorého podľa Kyjeva pred piatimi dňami zadržali ruskí vojaci, sa podarilo oslobodiť výmenou za deväť zajatých ruských vojakov; brancov vo veku 20 a 21 rokov. Uviedla to v stredu večer hovorkyňa ukrajinskej prezidentskej kancelárie Daša Zarivná, ktorú citovala agentúra AFP.

„Sú to v podstate deti, branci, ktorí sa podľa ruského ministerstva obrany nenachádzajú na Ukrajine... Celý svet však opäť vidí, že tam sú,“ povedala hovorkyňa. Starostu okupovaného Melitopoľa zadržali minulý piatok ruskí vojaci, lebo s nimi podľa vyjadrenia Kyjeva odmietal spolupracovať.