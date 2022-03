Budú bombardovať pri našich domoch?! Koniec užhorodskej pristávacej dráhy je iba pár metrov od Slovenska

Žijú na zlej adrese! Sotva 80 metrov od našej hranice s Ukrajinou sa končí pristávacia dráha Medzinárodného letiska Užhorod.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Nebezpečenstvo vojny hneď za humnami svojich domov domáci prežívajú veľmi ťažko. V obci Nižné Nemecké, ktoré leží na hranici s Ukrajinou, si dedinčania začínajú uvedomovať riziko spojené so životom v blízkosti ukrajinského letiska. Pristávacia dráha sa totiž nachádza iba 80 metrov od slovensko-ukrajinskej hranice a len niekoľko sto metrov od ich rodinných domov.

Kam ujdú?

Ukrajinskú hranicu z okna svojho domu vidí aj dôchodca Milan (71). Hoci je optimista, správy o ruskom bombardovaní ukrajinských letísk ho nenechali ľahostajným. „Obavy, na to človek radšej ani nemyslí, ale sú tu. Ak to príde, tak to príde, ale podľa mňa to vôbec nevyzerá dobre. To letisko je takpovediac za mojím humnom. Ak bude treba, tak mignem, ujdem, aj keď ešte neviem kde,“ priznal dôchodca. Vážnosť situácie si plne uvedomuje aj starosta Nižného Nemeckého Milan Husár. Ešte ako dieťa si pamätá, keď v roku 1968 prišli sovietske vojská.

„Lietadlami sem navážali vojakov. Neskôr bolo toto letisko často využívané, lietali tak pravidelne, že sme podľa nich vedeli, koľko je hodín,“ spomína starosta. Napriek nezávideniahodnej polohe dediny, vzhľadom na aktuálnu situáciu v Ukrajine, je podľa slov starostu situácia v obci pokojná. Ako však poznamenal, Rusi zbombardovali aj základňu len 20 kilometrov od poľských hraníc a idú po ďalších vojenských objektoch.

„Spočiatku som tomu, že bude vojna, ani neveril. Dnes je to realita. Ak by začali letisko bombardovať, neviem, kam by sme išli. Tak isto to vnímajú aj mladí, ktorí tu žijú. Mnohí z nich si tu stavajú domy, niektoré si po niekoľkých rokoch práve dokončili, kam by oni išli,“ poznamenal Husár.

Medzi mladšími obyvateľmi pohraničia zatiaľ panuje pokoj a rozvaha. „Nemám žiadne obavy, aj keď sa vo svete deje všeličo. Neverím, že by zaútočili na toto letisko. Nebojím sa, dôkazom toho je aj to, že naďalej prerábam svoj dom,“ uzavrel 38-ročný domáci Peter.

Kto robí paniku

Ďalší predstavitelia samospráv obcí v samotnej blízkosti slovensko-ukrajinskej hranice sú presvedčení o tom, že Rusi si na nás netrúfnu. „Ak tu raz niečo spadne, tak spadne. Nemyslím si, neverím tomu, že to príde až sem,“ reagoval krátko starosta Vyšného Nemeckého Peter Zuza.

„Vnímam to pokojne, len keby predstavitelia vlády nerobili širšiu paniku okolo tohto celého. Letisko je zhruba kilometer odtiaľto. Môj pohľad je ten, že toto letisko by nemali bombardovať, lebo sa obávajú, aby nerozpútali tretiu svetovú vojnu, toto si nemôžu Rusi dovoliť,“ zhodnotil starosta obce Záhor Marián Hric s tým, že letisko je len pár metrov od slovenskej hranice, teda pár metrov od hraníc Severoatlantickej aliancie NATO.

Keď nás zasiahnu, príde odveta

Pavel Macko, generál vo výslužbe

- Netreba zatiaľ robiť paniku, Rusi si musia byť vedomí toho, že aj náhodne spadnutý granát na naše územie je útokom na Severoatlantickú alianciu. My sme im tento odkaz dali pomerne jasne, a ak by to nastalo, tak by musela prísť tvrdá reakcia Aliancie, muselo by to eskalovať. Musela by Aliancia zasadnúť a deklarovať, že došlo k útoku, aj keď k nechcenému.

Lebo je niečo iné, keď jedna raketa uletí a zablúdi, ale toto by bolo v takej kategórii, že ,vy ste dobre vedeli, že tá dráha je na hraniciach, a útočili ste na územie inej krajiny. Ja si preto myslím, že je to veľmi hypotetické. Ak by to napriek tomu urobili, tak už dostali jasný odkaz aj od USA, že po akomkoľvek útoku na členskú krajinu Aliancie by prišla tvrdá odveta.

V akej podobe, o tom zatiaľ nešpekulujme, ale ja si viem predstaviť, že by sme využili Chartu OSN, článok 51, ktorý hovorí o práve na sebaobranu, a nešli by sme do otvorenej vojny s Ruskom, ale vedeli by sme aj vojensky eskalovať.

Milan (71), Nižné Nemecké

- Obavy mám, vôbec to nevyzerá dobre. To letisko je takpovediac za mojím humnom.

Peter (38), Nižné Nemecké

- Vo svete sa deje všeličo, ale neverím, že by zaútočili na letisko v Užhorode.