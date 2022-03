Zákulisie rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom: Zažehná vojnu 15-bodový mierový plán?!

Črtá sa dohoda? Podľa britského denníka Financial Times existuje predbežný mierový plán, ktorý vypracovali Ukrajina a Rusko. Noviny sa odvolávajú na päť zdrojov zapojených do mierových rozhovorov.

Celý dokument má mať 15 bodov a zahŕňa prímerie, stiahnutie ruských vojsk, ak Kyjev vyhlási neutralitu a pristúpi na obmedzenie svojich ozbrojených síl. Aké sú šance na to, že by sa Rusi stiahli z Ukrajiny?

Mierový plán mali kompetentní vyjednávači na online rokovaní, ktoré prebiehalo niekoľko dní, prediskutovať už v pondelok. Financial Times píšu, že podmienkou je tiež to, že Ukrajina by sa mala vzdať účasti v NATO a sľúbiť, že na jej území nebudú žiadne cudzie vojenské základne ani výzbroj.

Výmenou za to by bola ochrana poskytovaná spojencami, ako sú USA, Británia a Turecko. Ukrajinská strana je však pomerne skeptická, čo sa týka úprimného prístupu Putina k rokovaniam. Zelenského kancelária uviedla, že Ukrajina pri vyjednávaní s Ruskom požaduje absolútne bezpečnostné záruky a odmieta model švédskej či rakúskej neutrality.

Poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Mychajlo Podoľak povedal, že akákoľvek dohoda bude obsahovať vyhlásenie, že „vojaci Ruskej federácie v každom prípade opustia územie Ukrajiny“ dobyté od začiatku invázie z 24. februára - najmä južné oblasti popri Azovskom a Čiernom mori, ako aj územie na východ a sever od Kyjeva.

Prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň chce, aby boli hranice Ukrajiny uznané v stave z roku 1991, keď získala samostatnosť - vrátane Krymu a Donbasu, ale za prijateľné považuje aj návrat do stavu spred vojny. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že ruská delegácia vkladá veľa energie do rozhovorov o mierovej dohode. Podľa neho však v uniknutom pláne sú prvky, ktoré „sú správne, ale celkovo je to nesprávne“.