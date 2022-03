Sýrsky prezident Baššár al-Asad údajne sľúbil Rusku, že mu pri invázii na Ukrajine poskytne 40-tisíc žoldnierov.

Na Telegrame to uviedla ukrajinská vojenská rozviedka s tým, že viacerí žoldnieri to vnímajú ako príležitosť na nelegálne prisťahovalectvo do Európskej únie.

Pri nábore vraj žoldnierom sľúbili, že budú mať na starosti obnovenie poriadku na okupovaných územiach. Nedávno sa však medzi žoldniermi začali šíriť informácie o priamej účasti na bojoch proti ukrajinskej armáde. To údajne výrazne znížilo „bojového ducha“ Sýrčanov.