Blíži sa koniec vojny? Ukrajina a Rusko vypracovali predbežný mierový plán: Čo obsahuje

Ukrajina a Rusko vypracovali predbežný mierový plán vrátane zastavenia paľby a stiahnutia ruských vojakov z Ukrajiny, ak Kyjev vyhlási neutralitu a prijme obmedzenia týkajúce sa jeho ozbrojených síl.

V stredu to napísal britský denník Financial Times (FT) s odvolaním sa na tri zdroje zapojené do rozhovorov. Správu prevzal denník The Guardian.

Navrhovaná mierová dohoda bude obsahovať aj vyhlásenie, že Ukrajina sa vzdáva svojich snáh stať sa členom NATO, a tiež sľub, že nebude mať na svojom území zahraničné vojenské základne či zbrane výmenou za ochranu od spojencov ako USA, Spojené kráľovstvo a Turecko, uviedli zdroje.

Vplyvný poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Mychajlo Podoľak pre Financial Times povedal, že akákoľvek dohoda bude obsahovať vyhlásenie, že "vojaci Ruskej federácie v každom prípade opustia územie Ukrajiny" dobyté od začiatku invázie z 24. februára – najmä južné oblasti popri Azovskom a Čiernom mori, ako aj územie na východ a sever od Kyjeva.

Ukrajinskí a ruskí vyjednávači diskutovali o predbežnom 15-bodovom pláne prvýkrát v úplnosti v pondelok 14. marca, dodal denník Financial Times.