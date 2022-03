Srdcervúce fotky z ostreľovaného Kyjeva: Rusi na pozadí mierových rokovaní útočia na hlavné mesto

Bytovka pre stovky ľudí ľahla popolom.

Obyvatelia donedávna trojmiliónovej metropoly Ukrajiny sa v utorok ráno zobudili na štyri silné výbuchy. Rakety zasiahli v Kyjeve niekoľko obytných výškových budov a zomreli pri tom štyri osoby. Explózie boli natoľko silné, že sa „otriasol dom“ a na uliciach sa spustili autoalarmy. V Kyjeve začali po zasiahnutí raketou horieť tri obytné výškové budovy a jeden rodinný dom. Požiar jedného vežiaka a súkromného domu sa podarilo o pár hodín zlikvidovať.

Útok zničil aj vchod do stanice metra v centre mesta, ktorú obyvatelia využívajú ako kryt. Ukrajinská armáda uviedla, že ostreľovanie zasiahlo kyjevskú Svjatošynskú štvrť. Gubernátor Kyjevskej oblasti Oleksij Kuleba povedal, že ruské jednotky cez noc zosilneli ostreľovanie v mestách Irpiň, Buča a Hostomeľ. Ukrajinský prezident Zelenskyj vyzval ruských vojakov, nech zložia zbrane. „Ponúkam vám šancu prežiť,“ povedal im v nočnom televíznom vystúpení. V prejave sa vyjadril aj k ďalšiemu kolu rusko-ukrajinských rozhovorov.

Vyhlásil, že ukrajinská delegácia v pondelok odviedla dobrú prácu, ale rokovania pokračovali aj v utorok. V Kyjeve začal v utorok platiť 35-hodinový zákaz vychádzania. Vyhlásil ho starosta Vitalij Kličko. „Z rozhodnutia vojenského velenia platí v Kyjeve zákaz vychádzania. Pohyb po meste bude možný len so zvláštnym povolením,“ uviedol Kličko. Obyvatelia tak nemôžu opustiť svoje domovy s výnimkou cesty do krytu.

Ukrajina vydala pre celú krajinu varovanie pred ruskými náletmi. Rusko sa podľa nich pokúsi rozhodnúť vojnu na východe Ukrajiny, a to obkľúčením a zničením štvrtiny ukrajinskej armády. Ruský nezávislý web Meduza píše, že sa skončila doterajšia prax obchádzania miest a nechávanie ukrajinských posádok tak. „Ruské jednotky sa už nesnažia byť silnejšie všade naraz a útočiť v ôsmich alebo deviatich smeroch súčasne,“ tvrdia. Kľúčovým cieľom by malo byť v nasledujúcich dňoch obkľúčenie najväčšieho zoskupenia ukrajinských jednotiek v Donbase.

Fiala rokuje

Do Kyjeva spoločne zamierili český premiér Petr Fiala a jeho kolegovia z Poľska a zo Slovinska, ktorí chcú vyjadriť podporu Ukrajincom v ich súčasnom konflikte s Ruskom. Na Ukrajinu cestovali vlakom z Poľska a rokovať boli s ukrajinskými vrcholnými politikmi vrátane prezidenta Zelenského. Išlo o prvú návštevu takto vysoko postavených zahraničných činiteľov na Ukrajine od začiatku ruskej invázie. Politici vyjadrili ako predstavitelia krajín Európskej únie podporu napadnutej Ukrajine a predstavili aj konkrétny balík pomoci. „Návšteva je zorganizovaná po konzultáciaáh s prezidentom Európskej rady Charlesom Michelem a predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyen,“ uviedol Fiala.

Zelenského poradca: Vojna sa môže skončiť do začiatku mája

Vojna na Ukrajine by sa pravdepodobne mohla skončiť do začiatku mája, keď Rusku dôjdu zdroje na ďalšie útoky. V pondelok neskoro večer to vo videu, ktoré zverejnili viaceré ukrajinské médiá, povedal Olexij Arestovyč, poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Presné načasovanie konca vojenskej invázie zo strany Moskvy bude podľa Arestovyča závisieť od toho, koľko zdrojov je ochotný Kremeľ do tejto ofenzívy nasadiť. „Myslím si, že nie neskôr ako v máji, začiatkom mája, by sme mali mať mierovú dohodu. Možno omnoho skôr, uvidí sa, hovorím o najneskorších možných dátumoch,“ uviedol Arestovyč. Pokračoval, že v súčasnej situácii podľa neho buď dôjde k veľmi rýchlemu uzavretiu mierovej dohody - v rámci týždňa či dvoch vrátane stiahnutia vojsk, alebo bude nasledovať druhý pokus Ruska s pomocou napríklad bojovníkov zo Sýrie.