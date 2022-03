ONLINE Vojna na Ukrajine: Kyjevom sa ozývajú silné výbuchy, raketa zasiahla obytný dom

Ruská invázia na Ukrajine pokračuje 20. dňom. Európska únia začne uplatňovať štvrtý balík protiruských sankcií a pokračovať budú aj ukrajinsko-ruské rokovania. V odstavenej černobyľskej jadrovej elektrárni sa podarilo obnoviť dodávky elektriny. V ukrajinskom hlavnom meste Kyjev boli počuť najmenej štyri silné výbuchy. Všetko podstatné prinášame ONLINE.

07:39 Česi v reakcii na ruskú agresiu na Ukrajine poškodzujú pomníky vojakom Červenej armády z druhej svetovej vojny. Nápisy či farby ukrajinskej vlajky sa objavili v Brne alebo v Kuřimi, upozornila v pondelok stanica ČT24.

07:35 Rusko získalo už vyše 40.000 sýrskych ozbrojencov, ktorí majú byť nasadení do bojov na Ukrajine za prísľub "platu a určitých výhod". Informoval o tom v noci z pondelok na utorok denník The Guardian s odvolaním sa na Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.

"Dosiaľ sa do vojenskej služby prihlásilo viac ako 40.000 bojovníkov (zo Sýrie)," ktorí majú Moskve pomáhať v pokračujúcej ofenzíve voči Ukrajine, uvádza SOHR. Organizácia dodáva, že nejde o dobrovoľníkov, nakoľko im Rusko prisľúbilo za ich služby plat i ďalšie benefity.

07:15 Šéf diplomacie Európskej únie (EÚ) v pondelok potvrdil úmysel eurobloku integrovať krajiny západného Balkánu, pričom to označil za „strategickú prioritu“. Josep Borrell počas svojej návštevy Severného Macedónska, ktoré bolo prvou zastávkou na jeho ceste po západnom Balkáne, uviedol, že Brusel je odhodlaný premeniť perspektívu EÚ pre tento región na skutočnosť. Okrem iného tiež vyzval Severné Macedónsko a Bulharsko, ktoré je členom EÚ, aby vyriešili svoj spor, ktorý bráni severomacedónskemu vstupu do EÚ. V rôznych štádiách na ich ceste do eurobloku sú Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora, Severné Macedónsko a Srbsko.

07:09 Americký prezident Joe Biden v pondelok v príspevku na sociálnej sieti Twitter prisľúbil, že Spojené štáty budú pokračovať v dodávkach zbraní, potravín a financií na pomoc Ukrajine.

"Zaistíme, aby mala Ukrajina zbrane na obranu voči inváznym ruským silám. Pošleme peniaze, jedlo a pomoc na záchranu životov Ukrajincov," zdôraznil šéf Bieleho domu. "Ukrajinských utečencov budeme prijímať s otvorenou náručou," dodal.

06:55 Úrady Kyjeva v noci na dnešok znova vyhlásili letecký poplach. Obyvatelia mesta potom nad ránom počuli najmenej štyri silné výbuchy, píše agentúra Ukrinform. Raketa zasiahla obytnú výškovú budovu, informovalo ukrajinské ministerstvo vnútra a upresnilo, že jedna osoba z miesta bola prevezená do nemocnice.

Poplach bol v meste vyhlásený o tri štvrte na štyri miestneho času (2:45 SEČ). Podľa informácií na sociálnych sieťach potom ľudia zaznamenali dva výbuchy o štvrtej hodine ráno a dva ďalšie o piatej hodine. Explózie boli natoľko silné, že sa "otriasol dom" a na ulici sa "spustili autoalarmy," popísali podľa agentúry používatelia sociálnych sietí. Dom zasiahnutý raketou začal horieť na úrovni niekoľkých poschodí. Požiar sa už podarilo zlikvidovať.

06:33 Silne ostreľované bolo v noci na dnes aj mesto Charkov. Na Twitteri to uvádza nezávislá Bieloruská televízia Nexta.

#Kharkiv was heavily shelled this night. It is the second most populous city in #Ukraine. pic.twitter.com/MUoj0xPI1z — NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022

06:29 Japonsko rozhodlo o uvalení sankcií vrátane zmrazenia majetku na 17 ďalších Rusov. Sankcie súvisiace s vojenskou inváziou Ruska na Ukrajinu tak zasiahnu dovedna už 61 jednotlivcov. V utorok to oznámilo japonské ministerstvo financií, píše agentúra Reuters.

Medzi osobami, na ktorých sa vzťahujú sankcie Japonska, je aj ruský miliardár Viktor Vekselberg, ako aj 11 členov dolnej komory parlamentu (Duma) a päť rodinných príslušníkov finančníka Jurija Kovalčuka, priblížil rezort financií.

06:27 Organizátori medzinárodnej pesničkovej súťaže Eurovízia potvrdili účasť Ukrajiny na tohtoročnom podujatí, ktoré sa uskutoční v máji. TASR správu prináša na základe servisu poskytnutého tlačovou agentúrou AFP.

Výkonná producentka Eurovízie Simona Martorelliová v pondelok uviedla, že ukrajinská delegácia zaslala včas všetky potrebné materiály. "Je to absolútne obdivuhodné - vzhľadom na momentálnu situáciu," povedala Martorelliová.

06:24 V odstavenej černobyľskej jadrovej elektrárni sa podarilo obnoviť dodávky elektriny, ktoré boli prerušené po tom, čo v pondelok podľa agentúry Unian ruské jednotky znovu poškodili elektrické vedenie. Uviedla to na twitteri Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE), ktorá túto informáciu dostala od Ukrajiny.

#Ukraine has informed IAEA that external power had again today been restored to the #Chornobyl Nuclear Power Plant after line had been again damaged “by the occupying forces”. Staff had restarted operations to reconnect the plant to the electricity grid. https://t.co/WIgM7U7Vmh pic.twitter.com/NnBLAVetOu — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 14, 2022

06:21 Do britského systému, pomocou ktorého môžu ľudia ponúkať ubytovanie pre ukrajinských utečencov v súkromných bytoch, sa niekoľko hodín po spustení zaregistrovalo 44 000 ľudí. Uviedla to v pondelok stanica BBC. Systém je nastavený tak, aby spočiatku prepojil ľudí, ktorí sa navzájom poznajú. Až v druhom slede sa otvorí aj utečencom, ktorí už v Británii nemajú kontakty

06:19 Kedy by sa mohla skončiť vojna s Ruskom? Takto to vidí poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, Olexij Arestovyč.

06:15 Vláda Nového Zélandu v utorok oznámila, že prijme novú politiku, ktorá umožní pobyt v krajine pre 4000 rodinných príslušníkov ukrajinských Novozélanďanov. Tí, ktorí budú prijatí, dostanú dvojročné pracovná víza a ich deti budú môcť navštevovať miestne školy. Vo vyhlásení to uviedol minister pre imigráciu Kris Faafoi, na ktorého sa odvolala agentúra Reuters.

06:12 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok neskoro večer prostredníctvom videa uviedol, že mierové rokovania medzi Kyjevom a Moskvou budú pokračovať v utorok po tom, čo ich v priebehu dňa prerušili. Ako ohlásil predtým Zelenského poradca Mychajlo Podoľak, išlo o technickú prestávku. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.

06:08 Najmenej tri silné explózie bolo počuť v utorok ráno v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev. Informovali o tom spravodajcovia agentúry AFP s tým, že príčina výbuchov nebola bezprostredne známa.

AFP približuje, že výbuchy sú niekedy spôsobené zbraňami protivzdušnej obrany. Novinár z tejto agentúry videl tiež v diaľke stúpať dym, avšak na miesto sa nemohol dostať pre zákaz nočného vychádzania, ktorý platí do 06.00 h SEČ.

Hlasné výbuchy v centre Kyjeve, ku ktorým malo dôjsť okolo 05.00 h miestneho času (06.00 h SEČ) hlásil tiež tím reportérov stanice CNN.

Stanica Sky News s odvolaním sa na lokálne zdroje uviedla, že plamene pohltili obytnú budovu v Kyjeve po tom, čo ju zasiahol projektil. Či došlo k zraneniam, nie je zatiaľ známe.

06:05 Pondelkové ostreľovanie rezidenčných častí Černihivu na severe Ukrajiny ruskými silami si podľa predbežných informácií vyžiadalo 10 životov, napísala dnes agentúra Unian s odkazom na oznámenie kancelárie ukrajinského generálneho prokurátora. Kancelária doplnila, že smrť civilistov vyšetruje.

06:01 Vojna na Ukrajine vstupuje do 20. dňa a ani dnes nepoľavia aktivity, ktoré majú urýchliť jej koniec. Európska únia začne uplatňovať štvrtý balík protiruských sankcií, na ktorých sa podľa francúzskeho predsedníctva v pondelok zhodli členské štáty. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potom popoludní prostredníctvom videoprenosu vystúpi v kanadskom parlamente a zrejme bude apelovať na ešte širšiu podporu svojej krajiny v boji proti Rusku. Dnes tiež budú pokračovať ukrajinsko-ruské rokovania, oznámil podľa agentúry Reuters Zelenskyj.