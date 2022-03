Putin sa chce vyhnúť sankciám: Pripúta sa Rusko k totalitnej Číne?! Ako to vidí analytik

Ruská ofenzíva nepostupuje tak rýchlo, ako si Kremeľ predstavoval. Už to nie sú len odhady expertov, ale aj potvrdenie z úst šéfa ruskej národnej gardy Viktora Zolotova.

Ten je jeden z najbližších Putinových spojencov a verejne priznal, že akcie Moskvy nepostupujú podľa plánu. Práve v tejto súvislosti sa mal ruský prezident obrátiť na Čínu, od ktorej mal žiadať vojenské vybavenie a pomoc preklenúť silné západné sankcie.

Americké denníky Financial Times a The Washington Post s odkazom na amerických činiteľov napísali, že Rusko požaduje vojenskú pomoc. Malo ísť napríklad o dovoz bezpilotných lietadiel. Čo všetko to malo byť, nie je jasné a nevedno ani, ako na Putinove žiadosti zareagovala Čína. Ďalší predstavitelia USA denníku Financial Times povedali, že Rusku dochádza niektoré zbraňové vybavenie. Podľa New York Times Moskva v dôsledku sankcií Západu požiadala Peking o hospodársku pomoc.





Bezpečnostný poradca Bieleho domu Jake Sullivan Čínu varoval, aby Moskve nepomáhala v obchádzaní sankcií. Podľa zdrojov agentúry Reuters Sullivan zdôraznil ekonomické tresty, ktorým bude Peking čeliť, pokiaľ bude Rusku pomáhať v jeho vojne na Ukrajine. Sullivan bude varovať pred izoláciou, akej by Čína mohla globálne čeliť, pokiaľ bude naďalej podporovať Rusko. Sullivan pre CNN povedal, že Washington pozorne sleduje, do akej miery Peking poskytuje hospodársku alebo materiálnu pomoc Rusku. „Nedovolíme, aby sa to rozbehlo a nedovolíme, aby Rusko získalo záchranu od týchto ekonomických sankcií zo strany akejkoľvek krajiny na svete,“ povedal.

Čína reaguje

Čína tvrdí, že jej prioritou je zabrániť tomu, aby sa situácia na Ukrajine vymkla spod kontroly. Čínske ministerstvo zahraničia následne doplnilo, že ide o dezinformáciu. „O tom som nikdy nepočul,“ reagoval na informácie o žiadosti Moskvy hovorca ambasády. „Súčasná situácia na Ukrajine je skutočne znepokojivá. Vysokou prioritou je zabrániť tomu, aby sa napätá situácia vyhrotila alebo dokonca vymkla kontrole,“ povedal hovorca Liou Pcheng-jü. „Spojené štáty zlovoľne šírili dezinformácie o postoji Číny k situácii na Ukrajine,“ vyhlásil na tlačovej konferencii hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťien. Dodal, že čínsky postoj „k otázke Ukrajiny je konzistentný a jasný“ a Peking podľa jeho slov naďalej zohráva konštruktívnu úlohu pri podpore mierových rozhovorov.