Na Slovensko už prišlo cez 200 000 utečencov z Ukrajiny, analytik: 3 opatrenia, ktoré by sme mali zaviesť

Kam umiestniť všetkých strápených a vystresovaných ľudí utekajúcich z Ukrajiny? Odpoveďou na túto otázku sú utečenecké tábory, ktoré už postupne začínajú vznikať na rôznych miestach Slovenska.

Prvý chceli otvoriť ešte v priebehu pondelka v Michalovciach, nasledovať by malo podobné zariadenie v Humennom. Čo všetko môžeme poskytnúť utečencom, ktorí u nás chcú zostať?

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Na Slovensko prišlo od začiatku ruskej agresie na Ukrajine vyše 255 000 utečencov. Vo väčšine prípadov pritom ide o ženy a deti, zatiaľ čo muži zostávajú bojovať na Ukrajine proti ruským okupantom. Z prichádzajúcich požiadalo o dočasné útočisko na Slovensku 25 256 ľudí, čo je 12 % z ich celkového počtu. Keďže doterajšie kapacity na ich ubytúvanie už na niektorých miestach nepostačujú, vláda sa operatívne rozhodla začať budovať aj utečenecké tábory. „Tábory sa práve zriaďujú, prvý veľkokapacitný tábor bude v Michalovciach,“ informovala Nový Čas hovorkyňa rezortu vnútra Gabriela Tuchyňová. Vláda podľa nej dúfala, že sa jej toto zariadenie podarí sprevádzkovať a začať v ňom ubytovávať utečencov už v pondelok večer.

Čo všetko bude ich súčasťou okrem samotného ubytovania? „Vyhrievané stany budú využívané pre katering, oddychovú zónu a informačný kiosk. Ide teda o miesta, kde sa predpokladá, že sa utečenci budú zdržiavať dlhšiu dobu,“ vysvetľuje hovorkyňa. Kapacita stanového mestečka bude 2 000 osôb. Ďalší podobný tábor podľa ministerstva vnútra vznikne v Humennom a pripravujú sa aj na ďalších miestach. Utečenci podľa Tuchyňovej už teraz dostávajú pri vstupe na Slovensko na hraničnom priechode „dvojjazyčné informačné letáky, kde sú uvedené možnosti zotrvania na území SR a informácie s tým súvisiace“.

V Česku už riešia podobné možnosti ubytovania utečencov. Ministerstvo obrany zvažuje vybudovanie armádnych stanových mestečiek pre Ukrajincov vo viacerých častiach republiky, aby sa nesústreďovali na jedno miesto. Do každého by sa vošlo okolo 400 ľudí. Niektoré regióny majú už podľa predsedu Asociácie krajov vytypované lokality, kde by mohli vzniknúť. Dôležité je, aby miesta, kde by prípadné tábory vznikli, mali väzbu na infraštruktúru, aby deti mohli dochádzať do škôl a utečenci sa mohli zapojiť do bežného života.