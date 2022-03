Mierové rokovania na dobrej ceste? Zelenskyj chce Putina zoči-voči! Odborník si myslí jedno

Štvrté rokovania o prímerí! Už po niekoľkýkrát sa stretli ukrajinskí a ruskí vyjednávači, ktorých hlavným cieľom má byť vyjednať prímerie alebo aspoň dodržiavanie humanitárnych koridorov von zo sužovaných miest. Ukrajinci zároveň zdôrazňujú, že požadujú aj stretnutie prezidenta Volodymyra Zelenského s Vladimirom Putinom. Je to vôbec reálne?

Hoci pred rokovaniami sa z oboch strán ozývali hlasy, že sú na dobrej ceste, vývoj tomu veľmi nenasvedčoval. „Ťažká diskusia. Napriek tomu, že si Rusko uvedomuje nezmyselnosť svojich agresívnych akcií, stále sa drží ilúzie, že 19 dní násilia proti mierumilovným mestám je správna stratégia,“ napísal počas rokovania na sociálnej siete Mychajlo Podoljak, šéf ukrajinskej delegácie a poradca prezidenta Volodymyra Zelenského.

Jedinou viditeľnou novinkou, ktorá bola počas pondelka zjavná, bolo to, že rokovania prebiehali prostredníctvom videokonferencie a nie naživo ako ich prvé tri kolá. Ešte v nedeľu pritom Podoljak hovoril o tom, že očakáva dosiahnutie výsledkov v priebehu niekoľkých dní. „V zásade neustúpime v žiadnych pozíciách. Rusko to teraz chápe. Rusko už začína konštruktívne hovoriť,“ pochvaľoval si šéf ukrajinských vyjednávačov. Optimizmus pritom potvrdzovali aj hlasy z Moskvy. „Podľa mojich osobných očakávaní môže tento pokrok v najbližších dňoch prerásť do spoločného stanoviska oboch delegácií, do dokumentov na podpis,“ vyhlásil pre ruskú agentúru RIA Novosti člen ruského vyjednávacieho tímu Leonid Sluckij.

Rokovanie prerušili po niekoľkých hodinách s tým, že pokračovať budú dnes. „Urobili sme technickú pauzu. Sústredíme sa na upresnenie jednotlivých definícií,“ oznámil Podoljak s tým, že ich pozícia je jasná - chcú okamžité prímerie, stiahnutie ruských vojsk a bezpečnostné záruky.

Ukrajinský prezident Zelenskyj zdôrazňuje, že pri rokovaní s Ruskom je dôležité zorganizovať stretnutie medzi ním a ruským prezidentom Vladimirom Putinom. „Naša delegácia má jasnú úlohu - urobiť všetko preto, aby sa uskutočnilo stretnutie prezidentov,“ povedal. Hovorca Kremľa Peskov stretnutie prezidentov nevylúčil. Odborník na Ukrajinu Pavel Havlíček hovorí, že napriek tomu, že Rusi zabíjajú civilistov, čo je vojnový zločin, tak ukrajinskí politici musia nájsť cestu z krízy. „Bude k tomu treba sprostredkovanie nejakej tretej strany, či už Izraela, Číny alebo Indie,“ doplnil.