Putinova budúcnosť je viac než neistá: Otáčajú sa mu chrbtom už aj najbližší!

Ruská invázia na Ukrajinu pokračuje už tretí týždeň, pričom stále ostávajú v hre viaceré scenáre toho, ako to celé môže skončiť.

Ako informuje portál The Mirror, k aktuálnej situácii na Ukrajine sa vyjadril aj popredný ruský investigatívny novinár Andrej Soldatov, ktorý nevylúčil, že by Putin nemusel dopadnúť najlepšie. Podľa experta Kremľa by totiž Putin mohol čeliť hrozbe, že ho zvrhnú jeho vlastní dôstojníci a generáli. Že niečo nie je v poriadku, napovedá aj nedávna udalosť. Soldatov prezradil, že Putin pred niekoľkými dňami dal šéfa zahraničnej služby FSB do domáceho väzenia.

Novinár pre televíznu sieť Channel 4 sa ho spýtal, či by kremeľského vodcu a samotného bývalého agenta FSB mohli dokonca zosadiť aj vlastní muži. V reakcii na to povedal: „Samozrejme, všetko sa teraz zdá byť možné, ale musíme si pamätať, že Putin je vyškolený dôstojník KGB. Dobre si uvedomuje riziká pre svoju osobnú bezpečnosť a nemá jednu, ale dve bezpečnostné služby.“ Soldatov doplnil, že podľa jeho názoru by Putin v prípade nebezpečenstva prijal preventívne opatrenia a bol by na to vopred veľmi dobre pripravený.

Podľa novinára prezident Ruska verí, že je najinformovanejším politikom na svete a veľmi rád sa chváli znalosťami z geopolitiky. Je preto ťažké povedať mu niečo, čo nechce počuť. „Na Ukrajine nemáme nikoho, kto by to mal na starosti, žiadneho generála. Máme len ľudí v Moskve, ktorí hovoria o tom, ako by sa mala viesť vojna. Celý reťazec velenia začína byť naozaj divný,“ dodal na záver expert Kremľa Andrej Soldatov.