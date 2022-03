Prečítajte si prehľad všetkých rusko-ukrajinských rozhovorov: Čomu sa vyjednávači venovali?

Prostredníctvom videokonferencie sa v pondelok ráno začalo štvrté kolo mierových rozhovorov medzi Ukrajinou a Ruskom. Oznámila to spravodajská stanica Sky News s odvolaním sa na vyjadrenie poradcu ukrajinského prezidenta Mychajla Podoľaka.

V Bielorusku, neďaleko ukrajinskej hranice na brehu rieky Pripiať, sa uskutočnilo prvé kolo rokovaní zástupcov Ruska a Ukrajiny, ktorá deklarovala, že bude žiadať "okamžité prímerie a stiahnutie jednotiek z jej územia".

V ukrajinskej delegácii bol aj minister obrany Olexij Reznikov. Obe strany potvrdili ochotu pokračovať v rokovaniach. "Dohodli sme sa, že rokovania budú pokračovať," uviedol šéf ruskej delegácie, poradca ruského prezidenta Vladimir Medinskij.

3. marca

Druhé kolo mierových rozhovorov medzi Ruskom a Ukrajinou sa konalo v Bielorusku pri poľských hraniciach. Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak na sociálnej sieti napísal, že "hlavnými bodmi programu sú: okamžité zastavenie paľby, prímerie a vytvorenie humanitárnych koridorov na evakuáciu civilistov zo zničených alebo neustále ostreľovaných miest."

Ruskú delegáciu viedol hlavný vyjednávač Vladimir Medinskij, Ukrajinu zastupoval šéf parlamentného klubu vládnucej strany Sluha ľudu Davyd Arachamija. Rusko a Ukrajina dosiahli predbežnú dohodu na vytvorení bezpečných koridorov pre civilistov na opustenie obliehaných miest a na dodržiavaní prímeria v oblastiach, kde budú vytvorené.

7. marca

Na bieloruskej strane Bielovežského pralesa – národného parku ležiaceho pri poľsko-bieloruských hraniciach – sa uskutočnilo tretie kolo mierových rozhovorov medzi Ukrajinou a Ruskom.

Hlavný vyjednávač ruskej delegácie Vladimir Medinskij očakával, že takzvané humanitárne koridory na Ukrajine začnú fungovať od nasledujúceho dňa. Ďalej uviedol, že v rámci politického urovnania situácie nedošlo k pokroku, avšak vyjadril nádej, že ďalšie kolo rokovaní bude produktívnejšie.

Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak podľa stanice Sky News vyhlásil, že tretie kolo rokovaní neprinieslo výrazné zlepšenie celkovej situácie. Dodal ale, že došlo k malému pokroku ohľadne logistiky humanitárnych koridorov, teda evakuácie civilistov. ONLINE Vojna na Ukrajine: Zelenskyj sa chce stretnúť s Putinom, začalo sa ďalšie kolo rusko-ukrajinských rozhovorov!

10. marca

V tureckom letovisku Antalya sa stretli ministri zahraničných vecí Ruska a Ukrajiny – Sergej Lavrov a Dmytro Kuleba. Schôdzku iniciovalo Turecko. Kuleba po rokovaní uviedol, že "základným odkazom od Lavrova bolo, že (Rusi) budú pokračovať v agresii, kým Ukrajina nesplní ich požiadavky". Sergej Lavrov na separátnej tlačovej konferencii vyhlásil, že ruská "špeciálna operácia" na Ukrajine bude pokračovať a že stratégia prezidenta Vladimira Putina "ide podľa plánu".

14. marca

Prostredníctvom videokonferencie sa začalo štvrté kolo mierových rozhovorov medzi Ukrajinou a Ruskom. Oznámila to spravodajská stanica Sky News s odvolaním sa na vyjadrenie poradcu ukrajinského prezidenta Mychajla Podoľaka. "Rokovania – štvrté kolo. O mieri, prímerí, okamžitom stiahnutí vojsk a bezpečnostných zárukách. Náročné diskusie," uviedol Podoľak.

Člen ruského vyjednávacieho tímu Leonid Sluckij v nedeľu podľa agentúry AFP uviedol, že po niekoľkých kolách rozhovorov s ukrajinským tímom v Bielorusku sa dosiahol "významný pokrok". "Očakávam, že tento pokrok by sa mohol v priebehu najbližších dní rozvinúť do jednotného postoja oboch delegácií a do dokumentov, ktoré sa potom podpíšu," uviedol.