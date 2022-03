Prúd utečencov neslabne: Od vypuknutia vojny prekročilo naše hranice už skoro 205 000 ľudí

Za posledných 24 hodín do pondelka do 6.00 h vybavili na hraničných priechodoch pri vstupe z Ukrajiny celkovo 8882 osôb, z toho od nedeľného (13. 3.) večera do pondelkového rána 2414 osôb.

TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PPZ) Michal Slivka. Od vypuknutia konfliktu 24. februára do pondelkového rána vybavili celkovo 204.847 osôb vstupujúcich na Slovensko z Ukrajiny. Najviac osôb za uplynulých 24 hodín vybavili opäť na hraničnom priechode Vyšné Nemecké, a to 6392 ľudí. Od nedeľného večera do pondelkového rána to bolo 2270 ľudí. Na hraničnom priechode Ubľa vybavili 1527 osôb, z toho od nedele od 20.00 h do pondelka do 6.00 h ich bolo 247. ONLINE Vojna na Ukrajine: Zelenskyj sa chce stretnúť s Putinom, začalo sa ďalšie kolo rusko-ukrajinských rozhovorov! Na hraničnom priechode Veľké Slemence na vstupe z Ukrajiny vybavili počas 24 hodín celkovo 963 osôb, z toho od večera do rána 218.