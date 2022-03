Vo vojne na Ukrajine zabili amerického novinára († 51): Za prácu reportéra Brent zaplatil životom

Pri ukrajinskom hlavnom meste zahynul americký novinár.

Brent Renaud († 51) bol zastrelený v meste Irpin severne od Kyjeva. Jeho kolega bol pri tom zranený. Brent Renaud bol fotograf a fi lmár, v minulosti spolupracoval s redakciou New York Times. Prvé správy hovorili, že pre tento denník pracoval aj teraz, New York Times to však poprel.

Podrobnosti o jeho smrti nie sú známe, šéf kyjevskej regionálnej polície Andrej Nebitov však povedal, že zaplatil životom za to, že ako reportér prinášal informácie o invázii. Irpin je už vyše týždňa miestom tuhých bojov na prístupe ku Kyjevu. Z mesta uteká mmoho civilistov, ktorí sa stali terčom ruského ostreľovania.

Práve v tejto nebezpečnej zóne Brent Renaud pôsobil. Ukrajinské zdroje hovoria o tom, že bol v civilnom aute, na ktoré začali ruskí vojaci strieľať neďaleko mostu v Irpine. Jeho zraneného kolegu previezli do nemocnice. Brent Renaud okrem práce pre New York Times produkoval filmy pre HBO spolu so svojím bratom Craigom. Za svoju dokumentárnu prácu získal aj filmové ocenenia.