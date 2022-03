Vzácna návšteva! Očakávame amerického ministra obrany: Dáme Ukrajincom naše rakety?

Americký minister obrany Lloyd Austin navštívi tento týždeň Slovensko. Špekuluje sa, že tu bude rokovať aj o dodávkach zbraní pre Ukrajinu.

Austin bude v stredu a vo štvrtok v Bruseli na stretnutí ministrov obrany NATO. Odtiaľ pricestuje na Slovensko. Bude to jeho jediná bilaterálna návšteva počas tejto cesty do Európy. Zároveň to bude prvá návšteva amerického ministra obrany od nášho vstupu do NATO.

Americký denník Washington Post v tejto súvislosti naznačil, že Austin môže po krachu plánov na dodanie stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu rokovať o dodaní protilietadlových raketových systémov S-300. Americkí zákonodarcovia zaviazali prezidenta Joea Bidena, aby pokračoval v dodávkach rakiet Stinger na Ukrajinu a zároveň sa usiloval získať pre ňu účinnejšie systémy, ako napríklad S-300. Slovensko má jednu batériu tohto typu so 45 raketami. Našu protivzdušnú obranu majú čoskoro posilniť batérie rakiet Patriot z Nemecka.