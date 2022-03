Zadrháva sa ruská vojenská mašinéria?! Putin si to asi predstavoval inak, jeho armáda má prvých zbehov

Takto si to Vladimir Putin zrejme nepredstavoval.

Ruskí vojaci aj po dvoch týždňoch od začiatku invázie na Ukrajine stále zostávajú v úctyhodnej vzdialenosti od Kyjeva aj ďalších veľkých miest, dochádza im palivo aj zásoby a v armáde sa objavujú prvé prejavy neposlušnosti. Čo všetko Putinovi nehrá do karát a kde všade sa objavujú náznaky odporu?

Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského „nemajú silu ani dostatočnú bojovú morálku na to, aby dobyli Ukrajinu“. Ukrajinci podľa neho bojujú za slobodu a právo žiť na svojom území tak, ako chcú, a agresora porážajú.

Hoci početná aj palebná prevaha je naďalej na strane niekoľkonásobne väčšieho a vyzbrojenejšieho Ruska, najnovšie správy z rôznych častí frontu dávajú skôr za pravdu Zelenskému. Ďalšou ranou je aj postoj bieloruskej armády, ktorá podľa medializovaných informácií stále viac vzdoruje a odmieta sa zapojiť do konfliktu na Ukrajine po boku Ruska.

Prvé nepokoje v ruskej armáde

V Putinových ozbrojených silách sa v posledných dňoch objavujú stále nové prípady neposlušnosti. Už koncom týždňa sa podľa ukrajinských médií odmietli v prístavnom meste Odesa vylodiť ruskí námorníci. Poslušnosť veliteľovi odmietli po tom, čo pochopili, že tam idú nie na mierovú operáciu, ale zabíjať. Podľa ukrajinskej tajnej služby SBU malo byť súčasťou tejto vzbury až 600 príslušníkov ruskej námornej pechoty.

Pred verejnosťou už vystúpili viacerí ruskí vojaci, ktorých sa ukrajincom podarilo zajať. To, o čom referujú, potvrdzuje správy, že ruská armáda je demoralizovaná a jej príslušníci nechcú strieľať po Ukrajincoch. Podľa svedectva jedného z ruských vojnových zajatcov Putin už „neverí vlastnej armáde a uchyľuje sa k stalinským represiám“. Zajatí vojaci potvrdzujú aj to, že pred vyslaním na Ukrajinu im hovorili že idú na cvičenie alebo mierovú misiu, a až postupne s hrôzou prišli na to, že majú strieľať na živé ciele vrátane civilistov.