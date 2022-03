Heger navštívil východ, realita mu udrela do očí: Na hranici premiér zistil, ako štát zlyháva

Pod tlakom kritiky a dôkazov menia rétoriku!

Premiér Eduard Heger absolvoval s ministrom vnútra Romanom Mikulcom pracovnú návštevu hraničného priechodu Vyšné Nemecké, utečeneckého centra v Košiciach a stretol sa v Sobranciach so zástupcami samosprávy a dobrovoľníckych organizácií zabezpečujúcich pomoc utečencom z Ukrajiny. Pokračuje zdrvujúca kritika na adresu zlyhávania štátu v tejto situácii, z druhej strany znejú výhovorky, sľuby aj ospravedlnenia.

Už zopár dní silnejú hlasy z východnej hranice a okolia o ignorancii zo strany štátu. Dobrovoľníci aj samosprávy sú bez pomoci, chýba systém podpory aj koordinácia zhora. Hoci premiér nakladal pred kamerami guláš a pózoval s ukrajinskými deťmi, musel čeliť aj trpkej realite.

„Nikto z nás netušil, že Putin dá bombardovať nemocnice, bytovky, že mestá budú o hlade, smäde, bez tepla či elektriny. Že budú zabíjať civilistov,“ priznáva Heger. Zamestnanci na východnej hranici vraj neboli cvičení na takúto situáciu: „Nevieme ľudí narýchlo vyškoliť, aby dokázali zvládať taký enormný tlak.“

Hasiť musel aj arogantný postoj ministra Romana Mikulca k samosprávam, keď primátorovi Košíc odkázal, že „nedostatok vody, ubytovania či jedla majú na Ukrajine, a nie v Košiciach.“ Pred očami poníženého Mikulca sa Heger v sobotu Polačekovi ospravedlnil a ďakoval mestu za prácu s utečencami.

Starostka Uble Nadežda Sirková upozornila na výdavky, ktoré majú pri zabezpečovaní záchytných táborov: „Verím, že budeme odchádzať nielen s prísľubom, ale aj s reálnou pomocou.“

Premiér avizuje zlepšenie v komunikácii, ale zriadenie stáleho krízového štábu, po ktorom volajú zložky pomoci, stále neohlásil. Od pondelka má dôjsť aspoň k zmene systému vybavovania a k základnej asistencii utečencom.

Šátek: Výzva na odvolanie Mikulca

Najtvrdšie slová si za zlyhávanie štátu pri utečeneckej kríze vyslúžil minister Mikulec aj premiér Heger z úst bývalého vyšetrovateľa a policajného funkcionára Jozefa Šáteka. „Prišli do Vyšného Nemeckého vraj s pokorou. Premiér „pripustil, že čakať 10 dní na deky alebo vojakov nie je dobré. To hovorí po 16 dňoch od vojenskej invázie Ruska na Ukrajinu!“ pozastavuje sa Šátek, ktorého zarazila Hegerova veta, že „štát naučil ľudí nepriznať si chybu a je to tragédia, musíme to zmeniť“.

Podľa neho chýba premiérovi odvaha jasne pomenovať vinníka katastrofálneho stavu. Tým je podľa neho minister vnútra, ktorý sa ale tvári akoby všetky nedostatky išli mimo neho. „Minister Mikulec by mal byť konečne za nezvládanie funkcie podrobený tvrdej kritike. Určite sa toho už nazbieralo dosť na jeho odvolanie!“