Vojnu pred deťmi neutajíme, čo im hovoria učitelia? Riaditelia škôl prezradili, ako sa so žiakmi rozprávajú

Deti netreba z ničoho vynechávať!

V aktuálnej situácii nemá zmysel túto tému zamlčiavať, a ani ich nasilu chlácholiť, pretože aj ony vojnu vnímajú, hoci svojimi detskými očami. Cítia, že ide o niečo vážne, z čoho majú obavy aj dospelí. Pedagógovia preto precízne volia slová a snažia sa im predostrieť realitu čo najlepšie a najjednoduchšie, ako je v ich silách.

Trpezlivo sa so žiakmi rozprávajú najmä na triednických hodinách, upokojujú ich, dokonca je tam pre ne kedykoľvek k dispozícii aj školský psychológ. Dôležité je však aj to, aby sa o vojne deti rozprávali i doma so svojimi rodičmi.

ZŠ Mudroňova, Bratislava - Pomocnú ruku podá aj školský psychológ

Richard Savčinský, riaditeľ

- Hneď po prázdninách bola v každej jednej triede prvá vyučovacia hodina triednická, kde celú situáciu triedni učitelia v pokoji rozobrali so žiakmi. Ak niekto potrebuje špeciálnu intervenciu, máme tu, samozrejme, aj školského psychológa. Treba to však všetko robiť s citom, keďže na deti sa to teraz valí zo všetkých strán.

V prvom rade je dôležité, aby sa o tom bavili najmä so svojimi rodičmi. Myslím si, že v triede by na zlé zážitky mali skôr zabudnúť. V našej škole máme viacero ukrajinských detí, keďže neďaleko je ukrajinské veľvyslanectvo. Žiakom, ktorí nevedia po slovensky, poskytujeme aj špeciálny jazykový kurz.

ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom - Nie je správne prezentovať svoj osobný názor

Michal Hnát, riaditeľ školy

- Ako riaditeľ školy som požiadal pedagógov, aby pred žiakmi neprezentovali svoj osobný názor na vojnový konflikt na Ukrajine, kto je za vojnu zodpovedný. Každý človek má na danú situáciu svoj vlastný názor, a nie je vhodné, aby sme ho prezentovali žiakom ako ten správny.

Je však veľmi potrebné a dôležité, aby žiaci vedeli, že vojna je zlá, spôsobuje ľudské utrpenie, pri ktorom zomierajú ľudia. Je jedno, či sú to vojaci, alebo civilisti. Život každého z nás má nevyčísliteľnú hodnotu. Vojna spôsobuje zlo, utrpenie, bolesť, straty na životoch a majetku.

ZŠ s MŠ Maximiliána Hella, Štiavnické Bane - Vojne venujeme hodiny náboženstva a etiky

Pavel Michal, riaditeľ školy

- So žiakmi sa o tejto téme rozprávame od vypuknutia konfliktu na Ukrajine. Deti už vojnu vnímajú, a to veľmi citlivo. Je im ľúto všetkých, ktorí tam trpia. Bavíme sa o tom na hodinách etiky a náboženstva a po prázdninách v tom budeme pokračovať aj na triednických hodinách. Ich názory väčšinou korešpondujú s tým, čo počúvajú doma od rodičov.

Niektorí vedia, že ide o agresiu jedného štátu proti druhému, iné si zas myslia, že Ukrajinci provokovali Rusov. Snažíme sa im vysvetliť, že ani provokácia sa nerieši vojnou, zabíjaním a utrpením, ale dá sa o tom rozprávať a riešiť to za rokovacím stolom. My máme navyše na Ukrajine družobnú školu a pre tú robili naši žiaci cielenú zbierku. Išlo o deky, spacáky, plienky pre deti či trvanlivé výrobky.

ZŠ Hroncova, Košice - Žiakom poskytujeme reálny pohľad na vec

Martin Fazekaš, riaditeľ školy

- K tejto téme pristupujeme veľmi opatrne a citlivo. Žiakom neustále vysvetľujeme, aká je toto situácia. Zároveň ich upokojujeme, snažíme sa im poskytnúť reálny pohľad na vec a aj to, že Slovensko nie je vtiahnuté do vojny a bojov. Zároveň očakávame aj nástup prvých ukrajinských žiakov do našich tried.