Ostrý protest vo vojnou zmietanom Chersone: Ukrajinci nestrácajú nádej, davy ľudí pochodujú ulicami

Protest sa koná uprostred správ, že Rusko plánuje v meste usporiadať falošné referendum, aby vytvorilo ďalší separatistický región a nastolilo bábkovú administratívu.

Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v sobotu na Twitteri podľa agentúry AFP uviedol, že Rusko začalo prípravy na usporiadanie referenda o založení samostatnej Chersonskej ľudovej republiky, ktorej centrom by bolo okupované mesto Cherson.

In occupied Kherson thousands take the streets shouting “A Russian soldier is a fascist and an invader.” pic.twitter.com/9UFdKcdsjY