Kyjev je pokrytá krvou nevinných obetí: Ruské sily mali zabiť známeho novinára

Podľa ukrajinských médií je obeťou útoku 51-ročný Brent Renaud, ktorý v minulosti ako filmár pokrýval aj vojny v Iraku alebo Afganistane. Jeho kolegu sa z vojnovej zóny snaží dostať ukrajinské sily. Denník The New York Times zatiaľ smrť svojho novinára nepotvrdil.

Talianska novinárka Annalisa Camilliová na twitteri zverejnila video, na ktorom Renaudov kolega opisuje, ako sa útok odohral, zatiaľ čo je v nemocnici ošetrovaný. "Prekročili sme prvý most v Irpini, chystali sme sa natáčať odchádzajúcich utečencov. Nastúpili sme do auta, niekto sa ponúkol, že nás vezme k druhému mostu. Prešli sme kontrolné stanovište a začali na nás strieľať," uviedol americký novinár.

🔴🔴 Two American journalist shot by Russian at Irpin bridge. One is under surgery at the main hospital in Kyiv and the other was shot at the neck. pic.twitter.com/9lihX1JJ58