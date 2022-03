ONLINE Po unesení starostu Melitopolu si tam Rusi dosadili vlastného: Výbuchy bolo počuť aj v západnom Ľvove

Prebieha osemnásty deň ruskej invázie na Ukrajinu. Deň po zadržaní starostu juhoukrajinského mesta Melitopol Ivana Fedorova ruské okupačné vojská vymenovali v sobotu jeho nástupcu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po prvý raz v dejinách svojej krajiny rozhodol o udelení titulu Hrdina Ukrajiny žene. Mestom Ľvov ležiacom na západe Ukrajiny približne 70 kilometrov od poľských hraníc otriaslo v nedeľu ráno niekoľko výbuchov. Aj v nedeľu vám prinášame mimoriadny ONLINE ohľadom situácie na Ukrajine.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

8:27 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požaduje prepustenie starostu Melitopolu Ivana Fedorova, ktorého v piatok uniesli ruské jednotky. Informuje o tom agentúra Bloomberg na svojom Twitteri.

Ukrainian President Zelenskiy is demanding the release of the mayor of Melitopol, a southern city now occupied by Russian troops. Ivan Fedorov, whose city’s civilians are protesting Russian occupation daily, was captured Friday https://t.co/eI2CCjydG4 pic.twitter.com/84pzcWNIYI — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) March 13, 2022

8:14 Kláštor ukrajinskej pravoslávnej cirkvi na východe Ukrajiny bol v sobotu večer vážne poškodený po tom, čo sotva unikol priamemu zásahu delostreleckého granátu. Informovala o tom v noci na nedeľu stanica BBC s odvolaním sa na miestnych predstaviteľov.

Explózia pri moste v blízkosti kláštora v Doneckej oblasti zničila takmer všetky okná na kláštore a poškodila niekoľko budov. Viacero ľudí, vrátane mníchov a evakuovaných ľudí, ktorí sa ukrývali vo vnútri, bolo zranených a prevezených do nemocnice. Podľa BBC neboli hlásené žiadne úmrtia. Podľa denníka Ukrajinská pravda sa v súčasnosti v pivniciach pod kláštorom nachádza približne 520 utečencov vrátane 200 detí.

Russia bombed the 16th century Sviatohirsk Lavra in the Donetsk region of Ukraine where monks & 520 refugees including ~200 children are sheltering. There are reports of casualties. This is a major Orthodox Christian monastery surrounded by nature and clearly not a military site. pic.twitter.com/EYqz0wSm6q — Ukraine Reporter (@StateOfUkraine) March 13, 2022

7:18 Ukrajina má v súčasnej dobe dostatok základných potravín a jej zásoby plynu predstavujú zhruba tretinu jej ročnej spotreby. V sobotu to povedal ukrajinský premiér Denis Šmyhal. Ukrajinská vláda ale obmedzí či zakáže vývoz niektorých poľnohospodárskych komodít, uviedla agentúra Bloomberg. Ukrajina bude ďalej dovážať plyn z únijných krajín.

7:16 Ruské sily odpálili v nedeľu ráno najmenej osem rakiet na vojenskú výcvikovú základňu pri meste Javoriv, ktorá sa nachádza asi 50 kilometrov západne od Ľvova a okolo 16 kilometrov od hraníc s Poľskom. Smerom od vojenskej základne bolo vidieť stúpať mohutné stĺpy dymu, píše reportér Guardianu Lorenzo Tondo s odvolaním sa na Ľvovskú regionálnu vojenskú správu.

Útok na základňu potvrdil aj starosta Ľvova Andrij Sadovyj. Zatiaľ nie sú známe informácie o škodách alebo obetiach. Sadovyj tiež vyzval ľudí, aby nezverejňovali fotografie a videá z miesta útoku.

Yavoriv is the former headquarters of Canada’s Operation Unifier mission to train the Ukrainian military… https://t.co/b5jHhPcFQw — Mark MacKinnon (@markmackinnon) March 13, 2022

7:14 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po prvý raz v dejinách svojej krajiny rozhodol o udelení titulu Hrdina Ukrajiny žene. Oznámil to vo svojom najnovšom príhovore k občanom, ktorý bol zverejnený v nedeľu na stránke president.gov.ua. TASR o tom informuje na základe správ televízií CNN a Sky News a agentúry DPA.

Titul Hrdina Ukrajiny je najvyšším štátnym vyznamenaním. Udeľuje sa za výnimočný hrdinský čin alebo pracovný výkon. Zelenskyj ho in memoriam udelil seržantke a vrchnej vojenskej lekárke Inne Mykolajevne Derusovej, ktorá od začiatku ruskej invázie slúžila v meste Ochtyrka v Sumskej oblasti.

"Riskovala svoj život, aby zachránila viac ako desať vojakov. Zomrela v dôsledku delostreleckej paľby ruských jednotiek, keď pomáhala raneným vojakom. Je prvou ženou — Hrdinkou Ukrajiny, ktorej bol tento titul udelený posmrtne," povedal Zelenskyj.

7:09 Mestom Ľvov ležiacom na západe Ukrajiny približne 70 kilometrov od poľských hraníc otriaslo v nedeľu ráno niekoľko výbuchov. Explózie bolo počuť krátko pred šiestou hodinou ráno miestneho času (05.00 h SEČ) na predmestiach Ľvova, uviedla televízia CNN s odvolaním sa na svoj tím.

Explózie bolo počuť aj v Poľsku, informoval reportér nemeckej agentúry DPA, ktorý sa nachádza v meste Przemyśl. Podľa medializovaných informácií mesto zasiahlo niekoľko rakiet.

7:05 Deň po zadržaní starostu juhoukrajinského mesta Melitopol Ivana Fedorova ruské okupačné vojská vymenovali v sobotu jeho nástupcu. Stala sa ním Galina Danilčenková, bývalá prorusky orientovaná poslankyňa mestského zastupiteľstva.

TASR o tom informuje na základe správy televízie CNN, ktorá sa odvoláva na oznámenie zverejnené na webovej stránke Záporožskej oblasti. Na videu zverejnenom na platforme YouTube Danilčenková vyzýva miestne úrady a poslancov, aby sa "prispôsobili novej realite", "nedestabilizovali situáciu a nezapájali sa do extrémistických aktivít".