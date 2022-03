Strachom poháňaní Ukrajinci našli útočisko kúsok od našich hraníc: Ako vyzerá utečencami zaplavené Mukačevo?

Na pohľad pripomína oázu pokoja. Otázkou je, dokedy.

V uliciach Mukačeva, ležiaceho približne 50 kilometrov od slovensko-ukrajinských hraníc, navonok nič nepripomína burcujúcu vojnu. V skladoch s humanitárnou pomocou, ktorých je v Mukačeve 20, sa však pracuje bez prestávky. Nepretržite funguje aj centrum s komplexnými službami pre utečencov. V meste je ich permanentne približne 30-tisíc a pochovali už aj prvých mŕtvych z frontu. Zatiaľ fungujú aj reštaurácie, no alkohol v nich nepodávajú.

Patriotizmus v Mukačeve pripomínajú žlto-modré vlajky a bilbordy, ktoré ostro posielajú ruských okupantov kadeľahšie. V meste funguje 20 skladov humanitárnej pomoci. „Všetko pretriedime a umiestnime do centra pre utečencov alebo posielame na front. Najviac nám pomáhajú trvanlivé potraviny,” uviedol zástupca primátora Mukačeva Rostislav Feďu. Potešilo ho, že vo štvrtok priviezli dobrovoľníci dodávky 70 ton pomoci z partnerského mesta Prešov, ktoré sa v spolupráci s organizáciou Podaj ďalej chystá poskytovať pomoc aj v budúcnosti.

„Zisťovali sme, čo naši partneri najviac potrebujú a budeme sa snažiť im to dodať,” povedal viceprimátor mestského úradu v Prešove Vladimír Feľbaba. Medzi dobrovoľníkmi je aj Naďa (50) z Kyjeva. „Keď začalo bombardovanie, prišli sme sem so synom aj s dcérou. V Kyjeve máme dva byty a podnikali sme. Všetko sa však razom zmenilo. Všade sa začalo strieľať, bolo to ako zlý sen. Veľmi sme sa báli. Doma sme už nemohli nocovať, neustále nás bombardovali. Utiekli sme a útočisko našli v Mukačeve u príbuzných. Teraz pomáham ako dobrovoľníčka,” povedala odvážna žena.

Je jednou z 30-tisíc utečencov, o ktorých sa toto 100-tisícové mesto od začiatku vojny rozrástlo. Utečencom pomáhajú v centre kultúry, ktoré sa postupne premenilo na sklad. Pracujú v ňom mladí dobrovoľníci do 18 rokov. „Sme radi, že aspoň takto môžeme pomáhať našim krajanom, ktorí utekajú pred streľbou a bombardovaním,” zhodli sa stredoškoláci. Mnoho utečencov z východu Ukrajiny je v Mukačeve, rátajú však s tým, že ich povolajú.

„Bývali sme v Buči pri Kyjeve. Prvé tri dni sme strávili v kryte kvôli neustálemu bombardovaniu. Potom sa nám podarilo dostať do bezpečia. V Mukačeve sme u známych. Úrady na mňa majú kontakt a keď to bude potrebné, pôjdem bojovať,” s pokorou skonštatoval Dmitrij (55), ktorý bol na prechádzke so synom Iľjom (15) v centre Mukačeva.

Korupcia vo vlastných radoch

O Ukrajine sa kedysi podľa miestnych hovorilo, že v nej prekvitá korupcia. „Je pravda, že existovala. No od vypuknutia vojny už takmer vymizla. Je to otázka cti,” poznamenal šofér Alexander, ktorý má skúsenosti z prejazdov hraníc. Navyše, na Ukrajine je podľa obyvateľov Mukačeva v týchto dňoch zvykom, že prípadného úplatkára priviažu ku stĺpu a vystavia ho verejnej hanbe. Zástupca primátora Rostislav Feďa hovorí v súvislosti s korupciou pri humanitárnej pomoci o morálnom zlyhaní.

„V našich skladoch pracujú z 90 percent dobrovoľníci. Keď sa niečo z pomoci zneužije, to už nie je korupcia, ale morálne zlyhanie. Všetci podpísali sľub, že nebudú porušovať pravidlá. Snažíme sa tomu predchádzať kontrolami. Všetko, čo sa dovezie, je centrálne evidované a kontrolované. Žiaľ, počul som o takých prípadoch, za všetkých sa zaručiť nevieme. Len za tých, ktorí spadajú priamo pod nás,” dodal.