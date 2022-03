Prezidentka Čaputová nabáda k pochopeniu: Takéto správanie k mieru nevedie

Volanie, aby Ukrajina nedostávala vojenský materiál, nevedie k mieru ani k pokoju zbraní. Na sociálnej sieti to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová. Ako doplnila, je to síce ľudsky pochopiteľné, vo výsledku by to však neviedlo k mieru, iba k posilneniu pozície Ruska a k faktickému ovládnutiu Ukrajiny.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii Takáto situácia nie je v záujme Slovenska - naším záujmom je nemať za suseda niekoho, kto nevie, kde končia jeho hranice, niekoho, kto je schopný zabíjať civilistov v susednej krajine," povedala prezidentka. Dodala, že naším bytostným záujmom je mať na východnej hranici stabilného suseda, ktorý si ctí európske hodnoty a mierové spolužitie medzi národmi. "Ukrajina by zostala teritóriom na ďalšie presadzovanie Putinových mocenských záujmov.niekoho, kto je schopný zabíjať civilistov v susednej krajine," povedala prezidentka. Dodala, že naším bytostným záujmom je mať na východnej hranici stabilného suseda, ktorý si ctí európske hodnoty a mierové spolužitie medzi národmi. Kto si úprimne želá mier, volá podľa slov prezidentky po okamžitom odchode ruských vojsk z Ukrajiny. Pomoc Ukrajine je, ako tvrdí, pomocou nevinným trpiacim ľuďom a je našou ľudskou povinnosťou. Vladimir Putin podľa prezidentky vojnu vyvolal a on ju aj môže jedným rozhodnutím ukončiť. "Kým sa tak stane a Ukrajinci mu vzdorujú, je naším životným záujmom pomáhať im všetkými prostriedkami, ktorými neohrozíme vlastnú bezpečnosť a nezapojíme sa do vojny," vyhlásila hlava republiky. Podľa Čaputovej civilizovaný svet má jasno v tom, kto koho napadol, kto vedie vojnu, kto pácha vojnové zločiny a porušuje medzinárodné právo. Zároveň poukázala na to, že 141 krajín OSN odsúdilo ruskú agresiu voči Ukrajine a žiadajú Rusko o stiahnutie svojich vojsk. "Pomoc Ukrajine, to je humanitárna pomoc, predovšetkým ženám a deťom utekajúcim pred vojnou. Ale pomoc Ukrajine je aj vojenský materiál pre tých, ktorí bránia svoje rodiny a svoju vlasť proti presile, niekoľkonásobne väčšej a všetkého schopnej armády Putinovho Ruska," priblížila Čaputová. Ako dodala, technika a vojenský materiál, ktorý Ukrajina dostáva, nie je použitý na inom území a neslúži na napadnutie inej krajiny. "Zbraňami a muníciou chránia Ukrajinci životy svojich civilných obyvateľov pred ostreľovaním zo zeme aj bombardovaním zo vzduchu," poukázala. Nový ťah ruského lídra Vladimira Putina: Nepríjemný telefonát s Francúzskom a Nemeckom