Za posledný deň vybavili slovenské hranice skoro 10-tisíc utečencov: Takáto je situácia na priechodoch

Za posledných 24 hodín do soboty do 6.00 h vybavili na hraničných priechodoch pri vstupe z Ukrajiny celkovo 9581 osôb, z toho od piatkového (11. 3.) večera do sobotného rána 2613 osôb. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PPZ) Denisa Bárdyová.

Od vypuknutia konfliktu 24. februára do sobotného rána vybavili celkovo 185.660 osôb vstupujúcich na Slovensko z Ukrajiny. Najviac osôb za uplynulých 24 hodín vybavili opäť na hraničnom priechode Vyšné Nemecké, a to 6684 ľudí. Z toho od piatkového večera do sobotného rána 2030 ľudí. Na hraničnom priechode Ubľa vybavili 1794 osôb, z toho od piatka od 20.00 h do soboty do 6.00 h ich bolo 302. Na hraničnom priechode Veľké Slemence na vstupe z Ukrajiny vybavili počas 24 hodín celkovo 1103 osôb, z toho od večera do rána 281. Čo sa týka čakacích dôb, podľa Bárdyovej je vybavovací proces vo Vyšnom Nemeckom plynulý, priebežne s čakacími dobami. V Ubli vybavovací proces prebieha priebežne a vo Vyšných Slemenciach je plynulý bez čakania. Kritika samospráv, ktoré sa starajú o ľudí z Ukrajiny: Odkazy, ktoré by si mala vláda prečítať