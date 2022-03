ONLINE Ruské jednotky začali ostreľovať ďalšie civilné ciele: V piatok sa podarilo evakuovať len 7-tisíc ľudí

Už je to sedemnásť dní od útoku ruských vojsk na Ukrajinu. Ruské jednotky začali ostreľovať civilné ciele v ďalšom ukrajinskom meste. Vo väčšine ukrajinských miest čeliacich ruskej invázii sa dnes skoro ráno ozývali varovné sirény vyzývajúce obyvateľov, aby vyhľadali úkryt. Zo štyroch ukrajinských miest obliehaných ruskou armádou sa v piatok podarilo evakuovať 7144 ľudí. Situáciu na Ukrajina pre vás opäť sledujeme ONLINE

8:14 Počas tohto víkendu môžu Banskobystričania i ľudia z okolia priniesť na radnicu potraviny a vybraný drogistický tovar na pomoc severovýchodnému mestu na Ukrajine Sumy, ktoré je partnerským mestom Banskej Bystrice. Sumská samospráva požiadala banskobystrickú radnicu o pomoc v podobe zabezpečenia chýbajúceho materiálu, ktorého zoznam sa každý deň rozrastá. TASR o tom informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora.

"Zbierku je možné doručiť na mestský úrad počas víkendových dní – 12. a 13. marca medzi 10.00 a 17.00 h. Na budúci týždeň ju zašleme do Sumy. V meste v súčasnosti nefunguje základná infraštruktúra. Obyvatelia zostali izolovaní bez zásob potravín a liekov. Toto mesto bolo od začiatku terčom intenzívneho ostreľovania zo strany ruských jednotiek," priblížil Strelec.

7:24 České nakladateľstvo Argo sa s okamžitou platnosťou prestáva podieľať na vydávaní kníh ruského spisovateľa Sergeja Lukianenka, ktorý patril medzi jeho kmeňových autorov. Nakladateľstvo sa od neho dištancovalo z dôvodu jeho podpory politických postojov Kremľa voči Ukrajine a západným demokraciám, informovala v piatok stanica ČT24.

7:14 Zo štyroch ukrajinských miest obliehaných ruskou armádou sa v piatok podarilo evakuovať 7144 ľudí, teda oveľa menej ako v predchádzajúcich dňoch. Oznámil to dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten zároveň obvinil Moskvu, že opäť zámerne blokovala cestu do prístavného mesta Mariupol, kde čakajú na možnosť evakuácie desiatky tisíc ľudí a kde dochádzajú potraviny, lieky aj voda.

7:12 Španielsko v piatok prijalo 25 ukrajinských detí s rakovinou, ktoré budú môcť pokračovať v liečbe po tom, ako ju zastavila ruská invázia na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe piatkovej správy prevzatej od agentúry AFP. "Práve pristálo lietadlo ministerstva obrany s 25 ukrajinskými deťmi s rakovinou a ich rodinami, takže budú môcť pokračovať v liečbe v Španielsku," uviedla španielska vláda na Twitteri. Viac v článku.

7:10 Ruské jednotky začali v piatok večer ostreľovať civilné ciele v prístavnom meste Mykolajiv, pričom zasiahli kaviareň, obytný dom a parkovisko veľkého nákupného centra, uviedol guvernér regiónu Vitalij Kim. V piatok to napísal americký denník The New York Times (NYT).

Sirény oznamujúce nálet sa spustili približne o 20.00 h miestneho času. Po nich nasledovalo niekoľko delostreleckých útokov v rôznych častiach mesta na juhu krajiny. Ruské sily podľa Kima strieľali náhodne, aby zakryli svoj pohyb. Bezprostredne neboli hlásené žiadne obete na životoch, len jeden muž bol zranený letiacimi črepinami, dodal Kim.