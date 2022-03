ONLINE Rusi začali ostreľovať ďalšie civilné ciele: Mobilizujú jednotky na Donbase a Kryme

Už je to sedemnásť dní od útoku ruských vojsk na Ukrajinu. Ruské jednotky začali ostreľovať civilné ciele v ďalšom ukrajinskom meste. Vo väčšine ukrajinských miest čeliacich ruskej invázii sa dnes skoro ráno ozývali varovné sirény vyzývajúce obyvateľov, aby vyhľadali úkryt. Zo štyroch ukrajinských miest obliehaných ruskou armádou sa v piatok podarilo evakuovať 7144 ľudí. Situáciu na Ukrajine pre vás opäť sledujeme ONLINE.

9:48 Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) v súvislosti s vojnou na Ukrajine apeluje na samosprávy, aby prehodnotili intenzitu spolupráce so samosprávami v Rusku. Informoval o tom ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

9:42 Ruská armáda pokračuje v pomalom postupe na Kyjev, uviedla dnes agentúra AP. Hlavná časť vojsk sa podľa hodnotenia britského ministerstva obrany nachádza 25 kilometrov od centra ukrajinskej metropoly. Kritická zostáva situácia v prístave Mariupol na juhu Ukrajiny, kde by sa dnes po mnohých neúspešných pokusoch mohol otvoriť humanitárny koridor.

"Časť veľkého ruského konvoja severne od Kyjeva sa rozptýlila. To pravdepodobne podporí ruskú snahu obkľúčiť mesto. Môže to byť aj pokus Ruska znížiť svoju zraniteľnosť voči ukrajinským protiútokom, ktoré spôsobili ruským silám značné škody," citoval server RBK Ukrajina z vyhlásenia britského ministerstva obrany.

9:30 Stovky miestnych obyvateľov okupovaného Melitopolu dnes vyšli na protest proti únosu ich starostu ruskými silami. Napísal to novinár Oliver Carroll na svojom Twitteri.

Hundreds of locals in occupied Melitopol came out this am to protest against the reported kidnapping of their mayor by Russian forces. Photo: Ukrainian president office pic.twitter.com/11CEPwnCF1 — Oliver Carroll (@olliecarroll) March 12, 2022

9:27 Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že na Ukrajine zničilo 3491 objektov vojenskej infraštruktúry. Uviedol to hovorca ministerstva Igor Konašenkov, jeho vyhlásenie však nie je možné overiť. Informuje o tom agentúra Reuters.

8:47 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovorí, že Ukrajina už stála pevne 4-krát dlhšie, ako si Putin myslel, a že toto je len začiatok. Prosí o trpezlivosť a odhodlanie. Píše o tom spravodajský portál Visegrád 24 na svojom Twitteri.

A strong message from Zelensky.



He says Ukraine has already stood firm 4 times longer than Putin thought and that this is just the start.



He asks for patience and determination.



Great example of leadership.



English subtitles ⬇️ pic.twitter.com/VsAOM7vhG5 — Visegrád 24 (@visegrad24) March 12, 2022

8:43 Na Radničnom námestí pred Redutou v Spišskej Novej Vsi pripravila skupina tamojších umelcov v spolupráci s mestským kultúrnym centrom a mestom Spišská Nová Ves na nedeľu 13. marca Koncert pre Ukrajinu. Hudobné vystúpenia umelcov sa začnú o 14.00 h. „Iniciátorom myšlienky bol náš kamarát Ďuro Baláž z Občianskeho združenia 500, ktorý mi zavolal, či nezahráme s kapelou Smola a Hrušky koncert na podporu Ukrajine,“ uviedol Martin Hlavatý z občianskeho združenia (OZ) AFL projekt.

8:42 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok obvinil Rusko z únosu starostu mesta Melitopoľ, čo sa podľa neho rovná konaniu teroristov z extrémistickej skupiny Islamský štát. Námestník šéfa prezidentskej kancelárie Kirill Timošenko na komunikačnej platforme Telegram zverejnil video, ktoré ukazuje skupinu ozbrojených mužov odvádzajúcich starostu Ivana Fedorova.

Ten podľa prokuratúry samozvanej Luhanskej ľudovej republiky, ktorú podporuje Moskva, čelí trestnému stíhaniu za „teroristické aktivity“ a financovanie nacionalistických milícií za účelom „spáchania teroristických zločinov proti civilistom Donbasu“. Prokuratúra uviedla, že po Fedorovi pátra a vyzvala každého, kto by mal informácie o ňom, aby ju kontaktoval.

8:38 Ruské pozemné sily, ktoré sa pokúšajú obkľúčiť ukrajinské hlavné mesto Kyjev, si po neúspešných útokoch z 8. až 10. marca vzali v piatok ďalšiu prestávku na doplnenie zásob a údržbu. Vyplýva to z analýzy Inštitútu pre štúdium vojny (ISW), z ktorej v sobotu citoval britský denník The Guardian. "Zdá sa, že ruské sily sú v okolí Charkova do značnej miery uviaznuté... pokrok za posledných 24 hodín nedosiahli ani jednotky smerujúce z Krymu k Mykolajivu a Záporožiu, ani na východe v okolí Doneckej a Luhanskej oblasti," uvádza sa v hodnotení amerického think-tanku.

ISW vo svojej správe poznamenal, že ruský prezident Vladimir Putin údajne vykonáva personálne čistky, ktoré sa dotkli aj zamestnancov tajných služieb.

8:35 Izraelský premiér Naftali Bennett v utorňajšom telefonáte odporučil Volodymyru Zelenskému, aby sa Rusku vzdal. „Na tvojom mieste by som myslel na životy svojich ľudí,“ argumentoval Bennett. Zelenskyj to odmietol.

8:22 Rusko začína mobilizovať jednotky na Donbase a na Kryme. Podľa šéfa ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyryla Budanova Rusko tiež presúva nové jednotky zo strednej a východnej časti Ruska na doplnenie záloh.

8:14 Počas tohto víkendu môžu Banskobystričania i ľudia z okolia priniesť na radnicu potraviny a vybraný drogistický tovar na pomoc severovýchodnému mestu na Ukrajine Sumy, ktoré je partnerským mestom Banskej Bystrice. Sumská samospráva požiadala banskobystrickú radnicu o pomoc v podobe zabezpečenia chýbajúceho materiálu, ktorého zoznam sa každý deň rozrastá. TASR o tom informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora.

"Zbierku je možné doručiť na mestský úrad počas víkendových dní – 12. a 13. marca medzi 10.00 a 17.00 h. Na budúci týždeň ju zašleme do Sumy. V meste v súčasnosti nefunguje základná infraštruktúra. Obyvatelia zostali izolovaní bez zásob potravín a liekov. Toto mesto bolo od začiatku terčom intenzívneho ostreľovania zo strany ruských jednotiek," priblížil Strelec.

7:24 České nakladateľstvo Argo sa s okamžitou platnosťou prestáva podieľať na vydávaní kníh ruského spisovateľa Sergeja Lukianenka, ktorý patril medzi jeho kmeňových autorov. Nakladateľstvo sa od neho dištancovalo z dôvodu jeho podpory politických postojov Kremľa voči Ukrajine a západným demokraciám, informovala v piatok stanica ČT24.

7:14 Zo štyroch ukrajinských miest obliehaných ruskou armádou sa v piatok podarilo evakuovať 7144 ľudí, teda oveľa menej ako v predchádzajúcich dňoch. Oznámil to dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten zároveň obvinil Moskvu, že opäť zámerne blokovala cestu do prístavného mesta Mariupol, kde čakajú na možnosť evakuácie desiatky tisíc ľudí a kde dochádzajú potraviny, lieky aj voda.

7:12 Španielsko v piatok prijalo 25 ukrajinských detí s rakovinou, ktoré budú môcť pokračovať v liečbe po tom, ako ju zastavila ruská invázia na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe piatkovej správy prevzatej od agentúry AFP. "Práve pristálo lietadlo ministerstva obrany s 25 ukrajinskými deťmi s rakovinou a ich rodinami, takže budú môcť pokračovať v liečbe v Španielsku," uviedla španielska vláda na Twitteri. Viac v článku.

7:10 Ruské jednotky začali v piatok večer ostreľovať civilné ciele v prístavnom meste Mykolajiv, pričom zasiahli kaviareň, obytný dom a parkovisko veľkého nákupného centra, uviedol guvernér regiónu Vitalij Kim. V piatok to napísal americký denník The New York Times (NYT).

Sirény oznamujúce nálet sa spustili približne o 20.00 h miestneho času. Po nich nasledovalo niekoľko delostreleckých útokov v rôznych častiach mesta na juhu krajiny. Ruské sily podľa Kima strieľali náhodne, aby zakryli svoj pohyb. Bezprostredne neboli hlásené žiadne obete na životoch, len jeden muž bol zranený letiacimi črepinami, dodal Kim.