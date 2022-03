Putin sa nevie ovládať: Rusko napadlo Bielorusko, chce vtiahnuť Minsk do vojny?

Ruské lietadlo zaútočilo z Ukrajiny na bieloruskú dedinu, uviedlo veliteľstvo ukrajinskej armády. Podľa neho ide o cielenú provokáciu, ktorá má vtiahnuť Minsk do vojny na Ukrajine.

Ukrajinské úrady podľa armády dostali informáciu, že ruské lietadlá odštartovali z letiska v Bielorusku, vnikli do ukrajinského vzdušného priestoru, odkiaľ zaútočili na pohraničnú bieloruskú obec Kopani. "Je to provokácia. Cieľom je zatiahnuť ozbrojené sily Bieloruskej republiky do vojny s Ukrajinou," uviedlo na facebooku ukrajinské armádne veliteľstvo.