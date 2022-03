ONLINE Mesto Dnipro je v plameňoch, bomby zasiahli továreň, ostreľované boli i civilné ciele: Rusi dobyli mesto Volnovacha

Vojna na Ukrajine pokračuje šestnástym dňom. Ukrajina oznámila, že ruské ozbrojené sily ostreľovali jadrové výskumné zariadenie v meste Charkov. Kolóna ruských vojenských vozidiel pri Kyjeve sa presúva do blízkych oblastí. Ukrajinská televízia a ďalšie médiá hlásili v piatok výbuchy v meste Luck na severozápade a v meste Dnipro v stredovýchodnej časti Ukrajiny. Dnipro hlási, že ruské sily ostreľovali civilné ciele. Všetko podstatné pre Vás sledujeme ONLINE.

09:14 Pri ruskom útoku na mesto Luck na západe Ukrajiny zomreli dvaja vojaci a šesť utrpelo zranenia. Uviedol to šéf regionálnej samosprávy Jurij Pohuľajko. Rusko v piatok oznámilo, že zasiahlo vojenské letiská v Lucku a Ivano-Frankivsku, ktoré sa tiež nachádza na západe Ukrajiny. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

09:10 Americký prezident Joe Biden v piatok spoločne s Európskou úniou a skupinou najvýznamnejších priemyselných krajín G7 ohlási zrušenie doložky najvyšších výhod pre Rusko vo vzájomnom obchode. Dôvodom je ruská invázia na Ukrajinu. Informoval o tom zdroj oboznámený s problematikou, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity. Každá z krajín podľa neho bude postupovať podľa svojich národných pravidiel.

09:08 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporučila Ukrajine, aby zničila všetky nebezpečné patogény uchovávané v jej výskumných laboratóriách a zabránila tak "akýmkoľvek prípadným únikom", ktoré by mohli ublížiť verejnosti. Predstaviteľ WH0 to vo štvrtok povedal tlačovej agentúre Reuters. V piatok správu zverejnil aj portál britského denníka The Guardian.

09:05 Ruské jednotky pokračovali v piatok vo svojej ofenzíve na ukrajinské hlavné mesto Kyjev zo severozápadu a východu. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie generálneho štábu ukrajinských ozbrojených síl. Vo vyhlásení sa uvádza, že ruské jednotky sa predovšetkým snažia prelomiť ukrajinskú obranu od obce Kučari 90 kilometrov na severozápad až po obec Demydiv 40 kilometrov severne od Kyjeva.

09:00 Turecká letecká spoločnosť Pegasus Airlines a kazašské aerolínie Air Astana pozastavujú všetky lety do Ruskej federácie. V piatok o tom informovali agentúra DPA a televízia CNN.

08:38 Pri piatkovom útoku ruských síl na ukrajinské mesto Dnipro boli ostreľované civilné ciele. Oznámila to Štátna služba Ukrajiny pre mimoriadne situácie (DSNS), podľa ktorej zahynul pri útoku jeden človek. TASR správu prevzala od agentúry AFP.

08:35 Americká spoločnosť Meta Platforms vo štvrtok oznámila, že v spojitosti s ruskou inváziou na Ukrajinu dočasne zmierni svoje pravidlá a umožní v niektorých krajinách na svojich sociálnych sieťach Facebook a Instagram zverejňovať príspevky, ktoré vyzývajú na násilie voči ruským vojakom. Používatelia v niektorých krajinách vrátane Ruska, Ukrajiny a Poľska budú môcť zverejňovať príspevky, ktoré žiadajú smrť pre ruského prezidenta Vladimira Putina či bieloruského lídra Alexandra Lukašenka v prípade, že nebudú obsahovať ďalšie ciele či zahŕňať miesta a metódy, píše BBC.

07:42 Proruskí separatisti na východe Ukrajiny podľa Moskvy dobyli mesto Volnovacha, ktoré leží severne od obliehaného Mariupolu. Ruská armáda tiež vyradila z prevádzky vojenské letiská pri Lucku a Ivano-Frankivsku, ktoré sa nachádzajú na západe krajiny, uviedlo ruské ministerstvo obrany.

Ivano-Frankivsk leží asi 150 kilometrov od slovenských hraníc. Britské ministerstvo obrany uviedlo, že Rusi veľmi pravdepodobne pri invázii na Ukrajinu nedosiahli svoje vopred vytýčené ciele a ich postup na zemi je obmedzený, chystajú však nové ofenzívy.

07:25 Z ukrajinských miest Luck a Dnipro hlásia výbuchy. Informuje o tom spravodajský portál BBC, ktorý pripomína, že ani jedno z miest dosiaľ nečelilo priamemu ostreľovaniu ruských síl. Ostreľovanie tiež hlásia z Ivano-Frankivsku na juhozápade Ukrajiny. Útoky na Luck a Ivano-Frankivsk potvrdilo aj ruské ministerstvo obrany.

07:16 Česká antivírusová firma Avast kvôli ruskej invázii na Ukrajinu prestala predávať svoje produkty v Rusku a Bielorusku. Len v Rusku na daniach platila v prepočte vyše 50 miliónov korún ročne (1,98 milióna eur). Firma to oznámila na svojom webe.

07:01 Tri nálety na ukrajinské mesto Dnipro dnes skoro ráno zabili najmenej jedného človeka, informuje agentúra Reuters s odkazom na ukrajinskú pohotovostnú službu. Bomby podľa nej dopadli v blízkosti škôlky a bytového domu.

Bieloruská nezávislá televízia Nexta na svojom twitterovom účte uviedla, že pri útoku v blízkosti škôlky a bytového domu bola zasiahnutá dvojpodlažná továreň na topánky, čo zapálilo požiar.

06:40 Spoločnosť The Walt Disney Company so sídlom v USA oznámila "pauzu" svojich obchodných aktivít v Rusku, informovala vo štvrtok stanica BBC.

06:35 Ukrajinská televízia a ďalšie médiá hlásili v piatok výbuchy v meste Luck na severozápade a v meste Dnipro v stredovýchodnej časti Ukrajiny. Informovala o tom stanica BBC. Podľa nej ani jedno z týchto miest predtým nezaznamenalo priame ostreľovanie v rámci prebiehajúcej ruskej invázie na Ukrajine.

❗Around 06:10 in Novokodatsky, a district of #Dnipro, there were three #airstrikes on the city, namely a hit near a kindergarten and an apartment building, and a hit on a two-story shoe factory with subsequent combustion.



Preliminarily one person was killed. pic.twitter.com/IBOvw05m0T — NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2022

After a series of explosions something caught fire in #Lutsk. Presumably the Motor plant.



There is also information about explosions in #Dnipro, #Rivne and #Volyn regions. pic.twitter.com/tWvS5gaNG6 — NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2022

06:31 Lídri Európskej únie vo štvrtok zmarili nádeje Ukrajiny na rýchle získanie členstva v EÚ, keď na summite vo francúzskom Versailles riešili dôsledky ruskej invázie na Ukrajinu. TASR prevzala správu od agentúry AFP.

"Nič také ako rýchla cesta neexistuje," povedal holandský premiér Mark Rutte. "Chcem sa zamerať na to, čo môžeme urobiť pre Volodymyra Zelenského dnes večer, zajtra, vstup Ukrajiny do EÚ je niečo dlhodobé, ak vôbec," dodal.

06:25 Kolóna ruských vojenských vozidiel pri Kyjeve sa presúva do blízkych oblastí, čo môže signalizovať obnovený tlak na ukrajinskú metropolu, uviedla v piatok stanica BBC s odvolaním sa na satelitné snímky, ktoré zverejnila americká spoločnosť Maxar Technologies.

06:22 Bezpečnostní experti v leteckom priemysle sa čoraz viac obávajú, že rakety zem-vzduch na Ukrajine by mohli skončiť v nesprávnych rukách, informovala vo štvrtok stanica BBC.

Podľa nej Británia patrí medzi niekoľko západných krajín, ktoré ukrajinským silám dodávajú sofistikované rakety odpaľované z ramena, aby im pomohli odolávať ruskej invázii. Avšak bezpečnostní analytici leteckých spoločností sa obávajú, že časť arzenálu krajiny by sa mohla nakoniec objaviť na čiernom trhu.

06:16 Kongres Spojených štátov schválil vo štvrtok federálny rozpočet, ktorého súčasťou je aj finančná pomoc pre Ukrajinu a amerických spojencov v Európe v objeme 13,6 miliardy dolárov. Tento krok je reakciou na ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu. TASR prevzala správu od agentúry AP.

06:12 Ruské ministerstvo obrany umožní ukrajinskému tímu opravárov prístup k elektrickému vedeniu v okolí jadrovej elektrárne Černobyľ. Informuje o tom TASR na základe štvrtkovej správy britskej stanice Sky News.

06:09 Bezpečnostná rada (BR) OSN sa v piatok na žiadosť Ruska urýchlene zíde v súvislosti s údajným vývojom biologických zbraní na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Rusko vo štvrtok obvinilo Spojené štáty z financovania výskumu vývoja biologických zbraní na Ukrajine, ktorá od 24. februára čelí ruskej vojenskej invázii. Washington aj Kyjev popreli existenciu laboratórií určených na výrobu biologických zbraní na Ukrajine, pričom podľa Spojených štátov sú tieto obvinenia znakom toho, že Moskva by mohla zbrane čoskoro použiť sama.

06:06 Spoločnosť Meta Platforms, ktorá prevádzkuje sociálne siete facebook či Instagram, umožní v niektorých krajinách zverejňovať výzvy na zabitie ruského prezidenta Vladimíra Putina či na páchanie násilia proti ruským vojakom. Uviedla to vo štvrtok agentúra Reuters s odkazom na vnútorné dokumenty spoločnosti, s ktorými sa zoznámila. 06:04 Ruské ministerstvo obrany umožní ukrajinskému tímu opravárov prístup k elektrickému vedeniu v okolí jadrovej elektrárne Černobyľ. Informuje o tom TASR na základe štvrtkovej správy britskej stanice Sky News.

Objavili sa totiž vážne obavy o stave Černobyľu na severe Ukrajiny, ako aj o Záporožskej jadrovej elektrárni na juhu.

06:02 Ukrajina oznámila, že ruské ozbrojené sily ostreľovali jadrové výskumné zariadenie v meste Charkov, pričom Moskvu obvinila z "jadrového terorizmu". TASR o tom informuje na základe piatkovej správy stanice BBC.

Štátna inšpekcia jadrového dozoru Ukrajiny podľa BBC uviedla, že výskumné zariadenie prišlo o elektrickú energiu a utrpelo "povrchové" škody počas ostreľovania, ku ktorému došlo vo štvrtok večer.

Neboli hlásené žiadne zranenia ani úmrtia. Rusko sa k ostreľovaniu bezprostredne nevyjadrilo, dodala BBC.

06:01 Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan zdôraznil dôležitosť Turecka pri ukončení vojny na Ukrajine. Povedal to vo štvrtkovom telefonickom rozhovore s americkým prezidentom Joeom Bidenom. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AP.

Počas 45-minútového rozhovoru Erdogan uviedol, že pre Turecko je dôležité byť sprostredkovateľom hľadania riešenia v prípade, že sa kríza ešte viac prehĺbi.