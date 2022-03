Vojnoví utečenci už u nás hľadajú novú prácu: Toto všetko vieme na Slovensku robiť!

Okrem záchrany seba a blízkych hľadajú aj možnosť, ako sa uživiť!

Tisícky Ukrajincov denne prúdia na Slovensko a pomaly prichádzajú vlny tých, ktorí na Západe nemajú nikoho.

So štatútom odídenca môžu u nás deti chodiť bezplatne do školy a škôlky, ale popri zdravotnej starostlivosti pre všetkých sa dospelí v čoraz väčšej miere chcú už zamestnať. Nový Čas zisťoval medzi už registrovanými ľuďmi spoza hraníc, akú prácu by chceli a aj mohli robiť prakticky ihneď.

Náš pracovný trh sa totiž po novom neotvára len zdravotníkom, ale okrem stále žiadaných informatikov sa väčšinou ženy z Ukrajiny dokážu uplatniť v obchode, službách či rôznych prevádzkach v skladoch, vo výrobe a aj inde. Komplikáciou však môže byť učenie sa nášho jazyka.

Môžem upratovať

Táňa (40), predavačka, Kramatorsk

- Inú reč ako ukrajinčinu a ruštinu neovládam, takže asi chvíľu potrvá, pokým si nájdem vhodnú robotu. Pre začiatok však zoberiem aj upratovanie.

Dokážem byť vychovávateľka aj robotníčka

Káťa (36), vychovávateľka, Kramatorsk

- Rada by som pôsobila ako vychovávateľka aj pri ukrajinských deťoch na Slovensku, no nepohrdnem aj robotníckou profesiou.

Budem predávať

Natália (36), ekonómka, Kolomyja

- Keďže neovládam slovenský jazyk, nateraz by som mohla pracovať asi len ako predavačka.

Pre začiatok vezmem robotu v sklade

Irina (58), inžinierka, Charkov

- Vo svojej oblasti sa asi sotva uplatním, keďže neviem slovensky. Pre začiatok asi zoberiem aj robotu v sklade.