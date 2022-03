Srdcervúce slová Vladimira Klička: Najťažší zápas môjho života! Opísal hrôzy vojny a svetu poslal odkaz

Bývalý boxerský šampión Vladimir Kličko sa rozhodol zostať v Kyjeve po boku svojho brata Vitalija a bojovať proti ruskej armáde.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Štyridsaťpäťročný majster sveta v ťažkej váhe teraz v rozhovore s novinármi priznal, že je to najťažší zápas jeho života. Avšak nerád by porovnával šport a vojnu. „Počas rozhovoru s vami nevinné ženy, deti a civilisti budú obeťami bômb, striel a hroznej reality vojny.odkázal Vladimir denníku The Mirror.

Boxer má rovnaké krstné meno ako jeho prezident Zelenský, ukrajinsky sa píše a vyslovuje Volodymyr. A rovnako ako prezident aj on je pripravený bojovať do posledného dychu. „Dovoľte mi, aby som vám priblížil realitu vojny. Zatiaľ čo tu s vami hovorím, ukrajinské ženy a deti umierajú rukou ruských agresorov. Nevinní civilisti sú nútení odísť zo svojich domovov. Naše vojsko bráni česť nezávislej a slobodnej Ukrajiny. Je dôležité, aby ste konali teraz hneď akýmkoľvek spôsobom. Nečakajte pár týždňov, neotáľajte už ani jednu minútu, každá hodina každého dňa sa počíta,“ vyzval svet Kličko.