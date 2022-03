Zničujúci útok, desiatky ľudí zomreli: Rusi zbombardovali nemocnicu v Mariupole

Detská nemocnica v Mariupole na juhovýchode Ukrajiny sa stala terčom ruského náletu, informovali ukrajinské úrady.

Útok si podľa nich vyžiadal najmenej 17 zranených. Stal sa v čase, keď v obliehanom meste mal platiť pokoj zbraní, aby sa z neho mohli evakuovať civilisti. Odísť sa podľa ukrajinských úradov podarilo 40-tisíc obyvateľov iných miest.

Európska únia sa v stredu dohodla na ďalších sankciách kvôli ruskej agresii na Ukrajine, ktorá trvá už skoro dva týždne. Na sankčnom zozname sa novo objavia mená 160 ruských politikov a oligarchov a vylúčenie z medzinárodného platobného systému SWIFT čaká aj bieloruské banky.

"Mariupol. Priamy zásah ruských vojsk do pôrodnice. Pod troskami sú ľudia. Pod troskami sú deti. Je to zverstvo!" uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj o útoku na detskú nemocnicu a znovu vyzval na vytvorenie bezletovej zóny nad Ukrajinou, čo Západ odmieta, pretože nechce otvorene vstúpiť do terajšieho konfliktu.

Podľa zástupcu mariupolského starostu Serhija Orlova v meste so zhruba 400.000 obyvateľmi doteraz prišlo o život najmenej 1170 civilistov. Tieto údaje nie je možné nezávisle overiť. V meste v stredu do masového hrobu pochovali 47 obetí. Ľudia sú v Mariupole bez vody, tepla, elektriny a plynu. Musia si rozpúšťať sneh, aby sa mohli napiť, alebo používajú vodu z kaluží.