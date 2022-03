Košice hovoria o humanitárnej katastrofe, mimovládky požadujú viac koordinácie: Ako štát (ne)zvláda krízovú situáciu!

Odohráva sa na Slovensku v súvislosti s utečencami z Ukrajiny humanitárna katastrofa?

Aj takéto silné vyhlásenia už zazneli z úst primátora Košíc, ktoré zažívajú najsilnejší nápor utečencov z vojnou ťažko skúšanej Ukrajiny. Z viacerých miest, ako aj mimovládnych organizácií, ktoré pomáhajú priamo na hraniciach, zaznievajú výzvy, aby vláda zriadila post akéhosi koordinátora utečeneckej krízy, ktorý by mohol priniesť do momentálne pomerne živelnej pomoci viac poriadku. Je niečo také v hre a ako sa pripravujeme na ešte väčší nápor ľudí, ktorý môže prísť čo nevidieť?

Utečencom z Ukrajiny pomáhajú na Slovensku tisíce radových občanov, ale aj profesionálov, a to často nezištne. Každý deň prejde hranice okolo 12-tisíc ľudí, celkovo to už je viac ako 160-tisíc Ukrajincov. Mnohí z tých, ktorí desiatky hodín pomáhajú na hraniciach, už takmer „padajú na hubu“ a pýtajú sa, či by zvládanie vlny utečencov utekajúcich pred paľbou ruského agresora nevedeli dôslednejšie podchytiť štátne inštitúcie. Na vládu sa v utorok otvorene oboril aj košický primátor Jaroslav Polaček.

„Mestu Košice hrozí, respektíve v tejto chvíli mesto už začína čeliť humanitárnej katastrofe. Aj keď robíme všetko, čo je v našich silách, len s dobrovoľníkmi a bez akejkoľvek pomoci štátu už nebudeme vedieť zvládnuť postarať sa o ďalších obyvateľov Ukrajiny, ktorí každý deň v čoraz väčšom počte prichádzajú do nášho mesta,“ vyhlásil Polaček. „Vyzývame, aby štát okamžite rozhodol a dal pokyny, čo máme robiť,“ žiada košický primátor. Krízovú situáciu zvýrazňuje aj prístup českej vlády, ktorá takmer denne informuje o novinkách súvisiacich s utečencami. Tá slovenská vystupuje zatiaľ len sporadicky.

Kde sú problémy

Nový Čas sa bol pozrieť aj na priechode vo Vyšnom Nemeckom, kde vidieť najmä vyčerpané matky s deťmi z bombardovaných oblastí. Na zúfalých ľudí však nestačia kapacity či technické vybavenie. „Čo sa týka celkovej organizácie, mohla by byť aj lepšia koordinácia zložiek. Najmä vtedy, keď utečenci mieria do inej krajiny,“ zhodnotila dobrovoľníčka Kristína z informačného stanu priamo na hranici vo Vyšnom Nemeckom.

Ján Šolc, koordinátor medzinárodnej humanitárnej organizácie ADRA, doplnil, že pre chladné počasie musia dodávať čoraz viac tepla do stanov. „Niektoré systémy zlyhávajú. Zišli by sa aj termofólie a taktiež inzulín. Utečenci potrebujú teplú stravu, takisto chýbajú dobrovoľníci, ktorí by varili,“ doplnil Šolc. Riaditeľka Slovenskej nadácie pre UNICEF Mária Sliacka opisuje, že v súčasnosti pociťujú veľkú vlnu solidarity, ale vidí aj problémy.

„Je to naozaj ťažké, pretože naše vládne zložky či ministerstvo vnútra, polícia alebo hasiči, ktorí by to mali koordinovať, sa na jednej strane snažia a robia, čo môžu. Na druhej strane nemajú až takú expertnú skúsenosť s takouto situáciou, pretože si tým neprešli,“ povedala pre SME. Pripomína, že každá krajina má svoju legislatívu a treba podchytiť, aby utečenci na Slovensku vedeli, na aké služby budú mať nárok a aby nevypukol chaos.

„Treba zachytiť registráciu ľudí v čo najväčšej miere a čo najjednoduchším spôsobom na hraniciach, aby potom dostávali informačný tok a mali zabezpečené všetky služby. Zároveň tak, aby to nebolo na úkor Slovákov,“ vysvetľuje Sliacka. Dodáva, že momentálne na Slovensku zlyhávajú zachytenie, registrácia utečencov a koordinácia pomoci. „Štátne zložky by si z môjho pohľadu mali povedať, že nie je hanba, že s tým nemajú skúsenosť a vyžiadať si expertov z európskeho koordinačného mechanizmu pre humanitárnu pomoc, ktorí by nám to veľmi rýchlo pomohli nastaviť,“ uzavrela.

Premiér: Zvládame to

Vláda sa však bráni, že aj robí všetko, čo je v jej silách. „Neviem, či Košice majú nedostatok vody, ubytovania či jedla. To majú na Ukrajine, a nie v Košiciach,“ odkázal minister vnútra Roman Mikulec. „Na tie počty, ktoré chodia cez hranicu, tak sa to zvláda,“ mieni minister. Premiér E. Heger vysvetľuje, že východná hranica nie je stavaná na podobný nápor utečencov. „Na to, aby sme túto koordináciu zvládali najlepšie, ako je to len možné, neustále navyšujeme ľudské zdroje,“ povedal Heger s tým, že oceňuje pomoc charít aj dobrovoľníkov.

Veľká väčšina cez našu krajinu len prechádzajú ďalej do Európy. Minister sociálnych vecí Milan Krajniak odhaduje, že u nás zostane zhruba 5 až 10 % ľudí. Vláda zatiaľ podľa našich informácií neuvažuje o vytvorení funkcie koordinátora pre pomoc utečencom, po ktorej volajú niektoré mimovládky či samosprávy. „Ministerstvo a ďalšie štátne zložky robia všetko, aby Slovensko situáciu v súvislosti s masovým príchodom utečencov pred vojnou zvládlo. V rámci krízového štábu je humanitárna pomoc rozdelená do viacerých úrovní od štátu cez charitatívne organizácie, ako aj ZMOS a rôzne firmy,“ informoval rezort vnútra. Na každom hraničnom priechode sú podľa rezortu koordinátori, ktorí na mieste získavajú operatívne informácie, a to aj od tretieho sektora.