Najprv im lietadlá sľúbili, potom nie, potom zas áno a teraz opäť nie: Chaos okolo dodávok stíhačiek Ukrajine

Keby nebola vojna, v ktorej umierajú ľudia, bola by to trpká komédia. Takto je to iba trpké.

V Európe sa opakovane hovorí o dodávkach stíhačiek MiG-29 Ukrajine, no zakaždým je to na druhý deň naopak. Lietadlá pritom Ukrajinci nutne potrebujú, je to jediná oblasť, v ktorej v boji s okupantom ťahajú jednoznačne za kratší koniec. V utorok večer to vyzeralo tak, že Poľsko daruje svoje stíhačky MiG-29 Američanom a tí ich vzápätí odovzdajú Ukrajine. Jediný háčik bol v tom, že Američania o poľskom pláne vopred nevedeli a v stredu ráno sa vyjadrili, že ho nepovažujú za životaschopný.

Letectvo pritom bolo na Ukrajine dlho na chvoste záujmu. Povstalci na východe krajiny totiž žiadne nemali, a tak sa aj Ukrajina sústredila na posilňovanie pozemných vojsk. Ruský agresor je však iná liga. Oproti nemu bolo ukrajinské letectvo a protivzdušná obrana výrazne slabšie. Napriek tomu sa ho Rusom zatiaľ nepodarilo úplne zničiť. Lietadlá sa presunuli na záložné letiská, stíhačky sovietskej výroby sú totiž schopné operovať aj z trávnatých plôch.

Je ich však stále menej a menej a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj žiada dodávky ďalších. Európska únia mu sľúbila lietadlá takých typov, aké už ukrajinské letectvo používa, aby piloti nemuseli strácať drahocenný čas preškoľovaním sa na nové stroje. Do úvahy prichádzajú stíhačky MiG-29 z Poľska, Bulharska a zo Slovenska a bojové lietadlá Su-25 z Bulharska. Všetky tri štáty však okamžite popreli, že by plánovali dodať svoje lietadlá na Ukrajinu.

Rozhovory na túto tému však očividne pokračovali aj ďalej. Z Poľska zazneli dve obavy – že by sa nemalo samo čím brániť, pretože migy tvoria tretinu jeho stíhacieho letectva, a najmä to, že by takéto veľké dodávky Ukrajine mohli vyvolať ruskú odvetu. Zdalo sa, že v utorok večer sa našlo riešenie. Poľsko totiž vyhlásilo, že je pripravené „okamžite a zadarmo“ presunúť všetky svoje stíhačky MiG-29 na základňu Ramstein v Nemecku a dať ich tam „k dispozícii“ americkej vláde.

Varšava zároveň požiadala, aby jej Washington dodal lietadlá podobných operačných parametrov. Išlo by o použité stíhačky F-16 Block 52, ktoré už Poľsko popri migoch tiež používa. Zároveň Poliaci vyzvali ostatné štáty NATO, ktoré stroje MiG-29 majú, aby spravili rovnaký krok. Týka sa to Bulharska a Slovenska.

Ukrajinci sa už mohli začať tešiť, no potom prišla studená sprcha. USA uviedli, že Varšava ich o svojom zámere vopred neinformovala a že tento plán nepovažujú za životaschopný. Dôvodom je to, že by doň muselo byť zapojených viac krajín, s ktorými ho treba najprv konzultovať, a to sa nestalo. Ako a kedy sa teda sľúbené stíhačky z Európy na Ukrajinu dostanú, ostáva stále vo hviezdach.

MIG-29

dĺžka: 17,3 m

rozpätie: 11,4 m

max. hmotnosť: 18 t

max. rýchlosť: 2 400 km/h

výzbroj: kanón kalibru 30 mm, 4 tony rakiet na šiestich závesníkoch pod krídlami

Vývoj dodávok MIGov

27. 2. - Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú politiku Josep Borrell vyhlásil, že Únia dodá Ukrajine lietadlá takých typov, na aké sú tamojší piloti zvyknutí.

28. 2. - Ukrajinskí vládni predstavitelia uviedli, že dostanú 70 lietadiel z Poľska, Bulharska a zo Slovenska. Všetky tri krajiny to popreli.

6. 3. - USA vyhlásili, že Poľsko dodá Ukrajine 6 až 12 stíhačiek MiG-29 a dostane za to z USA lietadlá F-16. Poľsko to vzápätí poprelo.

8. 3. - Poľsko ponúklo, že dá všetkých 27 svojich migov Američanom.

9. 3. - Američania vyhlásili, že tento plán nie je života- , schopný.