Spievajúca Amelia z krytu je už v bezpečí: Zdrvené slová mamy, ktorá ostala v obkľúčenom Kyjeve

Spevom zahnala strach. Iba nedávno obletelo svet video, na ktorom hanblivé dievčatko spieva pesničku zo svojej obľúbenej Disney rozprávky Ľadové kráľovstvo.

Ukrajinskú verziu skladby Let It Go malá Amelia (7) odspievala priamo v podzemnom kryte v Kyjeve, v ktorom sa týždeň skrývala s rodinou. Slzy dokázal pri jej anjelskom hlásku udržať len málokto a chladnou nenechal ani pôvodnú speváčku rozprávkového hitu Idinu Menzel (50), ktorá jej zanechala dojemný odkaz. Hoci sa mnohí o nadané dievčatko báli, jej príbeh má však šťastné pokračovanie. Teraz je v bezpečí u starej mamy žijúcej v Poľsku.

Mnohí sa obávali, že nádherný hlas krehkej Amelie, ktorý pookrial strachom zmrazené srdcia obyvateľov podzemného krytu, navždy umlčia ruské zbrane. Našťastie, toľko obávaný scenár nenastal, keď sa začiatkom tohto týždňa podarilo dievčatku dostať bezpečne z bunkra. Spolu so svojím starším bratom Mišom (15) absolvovali strastiplnú dvojdňovú cestu do Poľska za ich starou mamou. Len s ťažkým srdcom dali zbohom ich mame Lilii (39) a otcovi Romanovi (36), ktorí zostali v obkľúčenom Kyjeve. Ako Lilia uviedla pre britský denník The Sun o dcérkinom talente vždy vedela a je rada, že teraz o ňom vie celý svet. Zároveň neskrývala obrovský smútok: „Je tragédiou, že sa stala hviezdou iba kvôli toľkej smrti a skaze.“ Rozlúčiť sa s jej ratolesťami však pre ňu bolo oveľa bolestivejšie, no ako zdrvene dodala: „Bolo to najlepšie rozhodnutie, aké som mohla urobiť, aby som sa uistila, že sú v bezpečí.“

Dievčatko sa stalo známym vďaka videu, ktoré sa dostalo minulý týždeň na sociálne siete priamo z kyjevského podzemného krytu. V ňom pri minime jedla a vody strávila Amelia dlhých a náročných sedem dní. Napriek tomu nabrala odvahu a všetkým prítomným zaspievala ukrajinskú verziu skladby Let It Go z rozprávky Ľadové kráľovstvo. „Od prvého slova zavládlo v kryte ticho. Všetci odložili svoje veci bokom a načúvali spevu tohto dievčatka, z ktorého priam vyžarovalo svetlo. Dokonca ani chlapi nedokázali zadržať slzy,“ napísala Marta Smekhova, ktorá video uverejnila so súhlasom Lilie. Dojemné video sa početným zdieľaním dostalo až k speváčke Idine Menzel, ktorá naspievala pôvodnú verziu úspešnej piesne. „Vidíme ťa. Naozaj, naozaj ťa vidíme,“ odkázala Idina Amelii prostredníctvom sociálnej siete.