Ruská strela zabila Tatianu a jej deti († 18, † 9) Toto sú tváre Putinových obetí!

Tieto šokujúce zábery obleteli celý svet. Sú na nich prikryté telá rodiny zabitej pri pokuse o útek z bombardovaného mesta Irpin. Teraz sú známe aj ich tváre.

Tatiana Perebejnosova chcela využiť vyhlásené prímerie na to, aby sa s dcérou Alise († 9) a synom Nikitom († 18) dostali do bezpečia. Predtým im bombardovanie zničilo dom a ukrývali sa v pivnici. Keď so svojimi vecami prebiehali ulicu, ktorá mala byť súčasťou bezpečného koridoru, vybuchol pri nich ruský mínometný granát. Záber nie sú vhodné pre maloletých a citlivé povahy. Nájdete ich tu.

Tatiana pracovala ako hlavná účtovníčka IT firmy v Kyjeve. Len tri dni pred ruským útokom bola aj s kolegami na pracovnej ceste v Gruzínsku. Keď si tam večer po práci posedeli pri vínku, hovorila im o svojich snoch a plánoch do života. Všetky sny tento víkend kruto ukončila strela ruského okupanta.

Rodina sa zaradila na zoznam vyše 470 potvrdených civilných obetí vojny. Samotná OSN však uvádza, že ide len o údaje, ktoré sa podarilo overiť. V bombardovaných mestách, do ktorých nie je prístup, budú stovky ďalších obetí a OSN očakáva, že oficiálne štatistiky v najbližších dňoch strmo porastú. V obkľúčení sú napríklad Sumy, Bucha, Volnovacha, Mikolajiv či Mariupoľ. V posledne menovanom meste hlásil tamojší starosta hrôzostrašnú smrť dievčatka od smädu. Táňa bola v kryte s mamou, no tá po zásahu zomrela a kryt bol zasypaný. Kým sa doň záchranári dostali, Táňa podľahla dehydratácii. Umierala niekoľko dní sama, vystrašená v tme.