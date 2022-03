Čaká nás nezávislosť od ruského plynu? Európska komisia hovorí o tejto možnosti

Plán urobiť Európu nezávislou od ruského plynu a iných fosílnych palív do roku 2030, ktorý v utorok (8. 3.) navrhla Európska komisia (EK), môže Slovákov podnietiť k tomu, aby viac využívali domáce možnosti.

Pre TASR to v Štrasburgu uviedli europoslanci Ivan Štefanec (KDH) a Martin Hojsík (PS). Plán eurokomisie s názvom REPowerEU sa zrodil aj pod tlakom ruskej invázie na Ukrajinu.

Štefanec zdôraznil, že medzi poslancami Európskeho parlamentu (EP) je politická jednota a zhoda, že treba znížiť závislosť na ruských energetických surovinách. Ich nakupovaním sa totiž financujú aj ruské vojnové zločiny a už to nie je len otázka ekonomická, ale aj morálna. Krátkodobým riešením sú podľa neho opatrenia na zaistenie energetickej bezpečnosti a dlhodobým diverzifikácia dodávateľov a zvyšovanie energetickej účinnosti.

"Táto téma musí byť dôležitá z hľadiska celkovej energetickej bezpečnosti EÚ, keď viac ako polovicu energií dovážame z iných krajín. Diverzifikácia je priorita číslo jeden a netreba zabúdať ani na ciele Európskej zelenej dohody, čiže nesústreďovať sa na fosílne palivá," uviedol. Spresnil, že EP podporuje výzvu, aby podiel na obnoviteľných zdrojoch energie v energetickom mixe EÚ do roku 2030 nebol 40 % ale až 45 %.

"Na Slovensku hovoríme o geotermálnej energii. Každá krajina je iná. Mohli by sme sa viac podieľať na veternej energii zo Severného mora, kde sú lepšie podmienky ako na Slovensku," načrtol. Priznal, že nový rozmer dostáva aj jadrová energia. "Obávam sa, že bez prispenia jadrovej energie do energetického mixu EÚ sa nedá dosiahnuť zelená dohoda. Treba demystifikovať túto tému, najmä v Nemecku," vysvetlil.

Podľa jeho slov pri rope nie je problém okamžite odstaviť ruské dodávky. Citlivejšou otázkou sú dodávky zemného plynu a jeho náhrada skvapalneným plynom (LNG). Dodal však, že diverzifikácia dodávateľov LNG znamená, že EÚ si bude môcť vyberať.

Hojsík s odkazom na vojnu na Ukrajine upozornil, že EÚ musí zastaviť dodávky ruského plynu nielen pre riešenie klimatickej krízy, ale aj pre "našu slobodu". Tvrdí, že základom pre budúcnosť je energetická účinnosť, lebo najlacnejší plyn je ten, ktorý sa nespáli, a potom investície do zelenej energie.

"Potom peniaze, ktoré vynakladáme za energie zostanú na Slovensku, obciam a mestám či poľnohospodárom," skonštatoval. Spresnil, že Slovensko potrebuje konečne rozbehnúť prechod na zelenú energiu a investovať do energetickej efektívnosti. "Ale žiaľ, na Slovensku máme stále v pláne kotlíkové dotácie na ešte väčšie využívanie plynu, čo je absurdné," uviedol. Cestu vidí skôr v podpore zatepľovania domácností a rodinných domov a investícii do zelenej energetiky. "To by vláda mala robiť už teraz, rovnako ako odbyrokratizovať možnosť domáceho rozvoja zelenej energie," dodal.

Hojsík upozornil, že Slovensko má na to peňazí dosť, nepotrebuje nové stimuly z EÚ. "Treba využiť tie peniaze, ktoré máme, nehovoriac o nevyužitých zdrojoch z minulého finančného obdobia, kde hrozí, že nám prepadne miliarda eur, cez Plán obnovy a odolnosti až po nový sedemročný finančný rámec," vysvetlil.

Dodal, že ďalšiu miliardu eur má Slovensko k dispozícii po uzavretí medzirezortného pripomienkového konania k obchodovaniu s emisnými povolenkami. "Tie peniaze nejdú do Bruselu. Máme miliardu, ktorou vieme pomôcť občanom Slovenska s vysokými cenami energií a so zelenou energiou. Vláda musí začať konať," odkázal poslanec.