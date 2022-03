Poľsko dá k dispozícii Ukrajine všetky svoje stíhačky MiG-29: Vyzýva iných, aby tak urobili tiež

Poľsko vyhlásilo, že je pripravené „okamžite a zadarmo“ presunúť všetky svoje stíhačky MiG-29 na základňu Ramstein v Nemecku a dať ich tam „k dispozícii“ americkej vláde.

Tá ich s najväčšou pravdepodobnosťou okamžite odovzdá ukrajinskému letectvu.

Ukrajina prakticky od začiatku vojny požaduje od Západu lietadlá. Pred viac ako týždňom to vyzeralo, že dosiahla dohodu, podľa ktorej jej Európska únia dodá použité stíhačky takých typov, na aké sú ukrajinskí piloti zvyknutí. Odpadlo by tým zdĺhavé preškoľovanie na nové lietadlá. Najnádejnejšie vyzerali dodávky z Poľska, ktoré používa takmer tri desiatky stíhačiek MiG-29. Poľsko si na nich samé robí potrebnú údržbu, takže sú v pomerne dobrom stave. Ukrajina dokonca ohlásila, že jej piloti už odišli do Poľska, aby si lietadlá prevzali.

Lenže potom sa rokovania zasekli. Poľsko vyhlásilo, že potrebuje lietadlá aj na svoju vlastnú obranu a tiež vyjadrilo obavy, že by sa v prípade takýchto významných dodávok Ukrajine mohlo stať terčom ruskej odvety. Obe sporné veci sa zrejme podarilo vyriešiť. Varšava žiada, aby jej Washington dodal lietadlá podobných parametrov. Išlo by o použité stíhačky F-16, ktoré už Poľsko popri MiG-och tiež používa. Svoje lietadlá zas Poľsko neodovzdá priamo Ukrajine, ale dá ich k dispozícii USA.

USA už počas tohto víkendu potvrdili, že na takejto dohode s našimi severnými susedmi pracujú. Poľská vláda teraz vyzvala ďalších spojencov v NATO, ktorí tiež vlastnia stíhačky MiG-29, aby postupovali rovnako. To sa týka Slovenska a Bulharska, nik iný takéto lietadlá v aliancii nemá.