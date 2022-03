Európska únia chce znížiť závislosť na ruských energiách! Kto nám bude dodávať plyn?

Európska únia (EÚ) je zaviazaná voči postupnému a čo najskoršiemu ukončeniu svojej závislosti od ruských energií.

Cieľom je zabezpečiť, aby 27-členný blok viac nečelil ťažkým rozhodnutiam v otázke poškodenia vlastných ekonomík počas takých geopolitických kríz, ako je invázia na Ukrajinu. Lídri 27 štátov sa stretnú vo Versailles pri Paríži na dvojdňovom samite, ktorý sa začne vo štvrtok. Pracovať budú na spôsoboch zníženia svojej závislosti na Moskve pri nákupoch fosílnych palív.

„Dohodli sme sa na postupnom ukončení našej závislosti od dovozu ruského plynu, ropy a uhlia," konštatuje sa v náčrte deklarácie zo samitu, ktorý má k dispozícii agentúra The Associated Press. Lídri EÚ sa v náčrte deklarácie zaväzujú diverzifikovať „naše zásobovanie a trasy vrátane využitia skvapalneného zemného plynu a rozvoja využívania bioplynu a vodíka". Blok bude konať pri zlepšovaní spojenia medzi členskými štátmi, aby skvapalnený zemný plyn, ktorý príde napríklad do Španielska, bolo možné rýchlo prepraviť na zvyšok kontinentu.

Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) sídliaca v Paríži minulý týždeň uviedla, že dovoz ruského plynu by EÚ mohla v tomto roku zredukovať o tretinu tak, že nechá zmluvy o dovoze plynu expirovať a nájde nové dodávky od takých partnerov, ako sú Nórsko a Azerbajdžan. Okrem toho môže EÚ prikázať minimálne povinné rezervy plynu, maximalizovať využitie zostávajúcich jadrových elektrární a poskytnúť finančnú podporu zraniteľným spotrebiteľom elektriny.