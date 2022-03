Išla tam, kam ju poslali: Ruskú loď, ktorá strieľala na Hadí ostrov, zasiahli Ukrajinci

V noci na pondelok sa ukrajinským ozbrojeným silám podarilo raketou zasiahnuť ruskú loď pri pobreží Odeskej oblasti.

Tá začala horieť, no nie je známe, či bola len poškodená alebo sa potopila. Na videu je vidieť iba ohňom ožiarený nočný horizont. Podľa ukrajinských úradov išlo o hliadkovú loď Vasilij Bykov. Tá sa na začiatku vojny podieľala na dobytí Hadieho ostrova.

Obrancovia Hadieho ostrova v Čiernom mori sa preslávili tým, že po výzve na kapituláciu odpovedali: „Ruská vojnová loď, choď do ri*i!“. Potom sa začalo námorné i letecké bombardovanie, po ktorom sa spojenie prerušilo. Ukrajinci poslali humanitárnu loď, aby situáciu preverila, no Rusi ju zajali. Preto sa ukrajinská strana domnievala, že všetkých 13 pohraničníkov zahynulo a prezident Volodymyr Zelenskyj ich chcel posmrtne vyznamenať. O pár dní sa však ukázalo, že padli do ruského zajatia, čo potvrdili aj samotní Ukrajinci.

Na ostreľovaní Hadieho ostrova sa podieľali dve lode. Jedna z nich, Vasilij Bykov, bola zaradená do služby len nedávno, v roku 2018. Má dĺžku 94 metrov a výtlak 1 700 ton. Posádku tvorí 80 námorníkov. Loď je vyzbrojená kanónom kalibru 76 mm a môže niesť raketové strely proti lodiam a proti lietadlám. Ak sa potvrdí, že bola raketou zasiahnutá naozaj ona, mnohí Ukrajinci si určite pomyslia niečo o karme...