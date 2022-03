Zúfalí ľudia utekajú do bezpečia: V mraze čakajú hodiny na vlak, utekajú cez rozbúrenú rieku

Ani na tretí deň, kedy mali byť vytvorené humanitárne koridory, sa väčšina evakuácií nepodarila.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Z Mariupoľu na juhovýchode Ukrajiny sa podarilo uniknúť iba malému konvoju osobných áut, ktoré sa poľnými cestami dostali na územie kontrolované ukrajinskými silami. Z Irpinu 26 km severne od Kyjeva sa dostalo asi 2 000 ľudí. Museli pritom prejsť po drevených doskách ponad rieku.

Most v Irpine je zničený. Na jeho mieste ostala podľa reportérov BBC iba kopa trosiek, kovových tyčí a balvanov trčiacich z vody. Ponad zvyšky mosta sú položené dosky a po nich musia ľudia prejsť, starostlivo udržiavajúc rovnováhu. Jeden starší muž sa zapotácal a skoro spadol do rieky. Potom však nabral odvahu a rýchlo prebehol do bezpečia. Na brehu rieky ležala žena – bola pri vedomí, no nevládala sa pohnúť.

Keď reportéri BBC nakrúcali, ozvala sa streľba. Všetci mali na pamäti, ako deň predtým ruský granát zasiahol rodinu s dvomi malými deťmi. Ukrajinskí vojaci schytili kričiaceho malého chlapca a utekali s ním do úkrytu. Ďalší dvaja zobrali detský kočík. Iný pomohol žene s barlou, ktorá ledva lapala po dychu.

Podobné scény sa odohrávajú v mnohých ďalších mestách, ktoré sú pod paľbou ruských okupantov. Do Dnipra, ktoré leží v strede východnej Ukrajiny, na pol ceste medzi Charkovom a Melitopoľom, sa Rusi ešte nedostali. Ľudia sa odtiaľ snažia ujsť, kým sa dá. Na stanici čakajú šesť hodín v snehu a mraze, aby sa dostali do evakuačného vlaku na západ. Dobrovoľníci im rozdávajú jedlo a teplé nápoje. V rade čakali celé rodiny, ale polícia vyčlenila mužov v brannom veku a nariadila im, aby sa hlásili na vojenskej správe.

Reportér BBC sa rozprával s rodinou z Charkova, ktorej sa po týždni v kryte podarilo dostať do Dnipra. Rodičia posielali svoje dcéry v tínedžerskom veku na vlak bez toho, aby vedeli, kde skončia. Ich mama v slzách povedala, že nemôže odísť a ostane v Dnipre so svojím manželom.