Ruská invázia už narobila škody za 10 miliárd dolárov: Zelenskyj chce peniaze žiadať od Ruska

Ruská invázia doteraz spôsobila škody na ukrajinskej infraštruktúre za desať miliárd dolárov.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Podľa agentúry Reuters to uviedol ukrajinský minister infraštruktúry Oleksandr Kubrakov. Obnova podľa neho potrvá rok až dva. "Väčšina (poškodených) stavieb bude do roka opravená, tie najzložitejšie potom do dvoch rokov," povedal v ukrajinskej televízii Kubrakov. Bilancia škôd podľa neho platí k 6. marcu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň pohrozil Rusku, že Kyjev sa bude domáhať odškodnenia za spôsobené škody a tiež vojnových reparácií.

Kubrakov ďalej uviedol, že vlaky v súčasnej dobe predstavujú najbezpečnejší spôsob osobnej prepravy na Ukrajine. Ukrajinské dráhy podľa neho od začiatku ruskej invázie zadarmo prepravili 1,6 milióna ľudí z východnej a centrálnej časti krajiny na západ. Vlakmi sa tiež prepravuje humanitárnu pomoc.

Podľa Kubrakova naďalej funguje aj ukrajinská pošta, ktorej poštári roznášajú dôchodky aj v ťažkých podmienkach napadnutých miest.