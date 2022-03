ONLINE Ukrajina sa zmieta vo vojne: Rusi ostreľovaním poškodili televíznu vežu, paľbe sa nevyhli ani obytné štvrte! Kyjev čelí obklúčeniu

Krajina sa po vpáde ruských vojsk pod vedením Vladimira Putina zobudila do vojny. Terčom útokov sa stali viaceré mestá a ľudia v panike utekajú za hranice v snahe dostať sa do bezpečia. Rusi porušili prímerie a strieľali na utekajúcich civilistov. Ukrajinskí velitelia sa obávajú, že Rusko plánuje totálny útok na Kyjev. Všetky dôležité a aktuálne informácie s vami sledujeme ONLINE.

07:13 Británia, Spojené štáty, Kanada, Austrália a Nový Zéland žiadajú pozastavenie členstva Ruska v medzinárodnej policajnej organizácii Interpol. Na twitteri to uviedla britská ministerka vnútra Priti Patelová.

07:03 Ruská armáda dnes o 8:00 SEČ zastaví paľbu a otvorí humanitárne koridory v niekoľkých ukrajinských mestách, vrátane Kyjeva, aby umožnila odchod civilistov. Informovala o tom agentúra Interfax s odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany.

06:41 Ruské sily v noci zintenzívnili ostreľovanie miest v strede, na severe a juhu Ukrajiny. V televízii to povedal poradca ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovič. Ťažko ostreľovanými miestami podľa neho boli okolie Kyjeva, Černihiv, Mykolajiv či Charkov. V Charkove ostreľovanie poškodilo televíznu vežu a ruské delostrelectvo ostreľovalo rezidenčné oblasti. V Černihive boli podľa tamojších predstaviteľov pod útokom všetky časti mesta. Katastrofická situácia bola podľa Arestoviča v Buči, Hostomeli a Irpine pri Kyjeve, kde v nedeľu zlyhalo úsilie o evakuáciu obyvateľov. Vláda podľa neho robí všetko pre to, aby evakuácie mohla obnoviť. Pre ostreľovanie sa tiež nepodarili evakuácie v Mariupole a Volnovache.

6:07 Rusko do vojny na Ukrajine údajne verbuje sýrskych žoldnierov, ktorí majú skúsenosti s vedením boja v mestách. S odvolaním sa na amerických predstaviteľov to v nedeľu napísal The Wall Street Journal.

06:07 Ruská armáda v noci na pondelok vystupňovala ostreľovanie miest v centrálnej, severnej a južnej časti Ukrajiny. Podľa agentúry AP to vyhlásil poradca šéfa ukrajinskej prezidentskej kancelárie Oleksij Arestovyč. Predstavitelia mesta Charkov uviedli, že pri ostreľovaní bola poškodená televízna veža a ťažká delostrelecká paľba zasahuje obytné štvrte.

"Posledná vlna raketových útokov prišla so zotmením," vyhlásil Arestovyč v ukrajinskej televízii. Medzi oblasti, ktoré zasiahlo ťažké ostreľovanie, patrí predmestie Kyjeva a Černihiv na severe krajiny, Mykolajiv na juhu a taktiež druhé najväčšie ukrajinské mesto Charkov, dodal.

06:07 Britské ministerstvo obrany sa domnieva, že ruské sily dosiahli za posledných 48 hodín na Ukrajine minimálne územné zisky, pričom ich jednotky narazili na tvrdý odpor a čelia slabej logistickej podpore. Ukrajinskí velitelia však varovali, že ruská armáda preskupuje svojich vojakov a plánuje totálny útok na hlavné mesto Kyjev. TASR tieto správy prevzala od stanice BBC a agentúry DPA.

06:07 Spojené štáty nepredpokladajú, že hrozí bezprostredný ruský obojživelný útok na Odesu alebo jej okolie. Informovala o tom v noci na pondelok agentúra Reuters s odvolaním sa na vysokopostaveného nemenovaného predstaviteľa USA. Na Ukrajine totiž vládnu obavy z možného útoku ruských síl na toto prístavné mesto.

Predstaviteľ amerického rezortu obrany, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity, odhadol, že Rusko od začiatku invázie odpálilo približne 600 rakiet a nasadilo na Ukrajinu zhruba 95 percent vopred pripravených bojových síl.

Ruské jednotky sa podľa tohto zdroja naďalej snažia postupovať a izolovať ukrajinskú metropolu Kyjev, ako aj mestá Charkov a Černihiv, pričom sa stretávajú so "silným ukrajinským odporom".

06:07 Británia poskytne ďalších 100 miliónov dolárov (91,5 milióna eur) na pomoc Ukrajine. V nedeľu to oznámil britský premiér Boris Johnson. TASR túto správu prevzala od agentúry AFP.

06:07 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu kritizoval západných lídrov za to, že nereagovali na vyhlásenie ruského ministerstva obrany, že zasiahne ukrajinský vojensko-priemyselný komplex. Takisto vyzval na uvalenie prísnejších sankcií voči Moskve. Informovali o tom agentúra AP a stanica Sky News.

"Na zajtra Rusko oficiálne oznámilo ostreľovanie nášho územia. Našich podnikov komplexu obrany," povedal Zelenskyj v príhovore podľa televízie CNN. "Pracujú tam tisíce ľudí. Neďaleko žijú státisíce.... Toto je vražda. Úmyselná vražda," uviedol.

"Nepočul som ani jediného svetového lídra na toto reagovať," povedal Zelenskyj. "Táto drzosť agresora je jasným signálom pre Západ, že sankcie uvalené na Rusko nie sú dostatočné," vyhlásil.