ONLINE: Rusi verbujú Sýrčanov do vojny na Ukrajine, paľba v Charkove zasahuje obytné štvrte! Kyjevu hrozí obkľúčenie

9:03 Na Slovensko by malo prísť z Česka 50 profesionálnych vojakov s technikou. Dôvodom je humanitárna pomoc v súvislosti s hromadným prílevom vojnových utečencov z Ukrajiny. V pondelok o ich prítomnosti na území SR rozhodla vláda.

8:55 Zhromaždenia na podporu Ukrajiny a na protest proti invázii Ruska v tejto susednej krajine sa konali v nedeľu v srbskej metropole Belehrad a v druhom najväčšom meste Nový Sad. V pondelok o tom informovala chorvátska tlačová agentúra HINA. Protestujúci vyzývali na súdržnosť s Ukrajincami a aj s Rusmi, ktorí protestujú vo svojej krajine proti vojne a proti plánom ruského prezidenta Vladimira Putina.

Niekoľko stoviek Ukrajincov žijúcich v Srbsku a občianski aktivisti niesli pútače s nápismi "Zastavte vojnu", "Nech svetu vládne mier a nič iné len mier", "Zastavte ruskú agresiu" či pútač s podobou Putina a s odkazom "Chcem ho vidieť v Haagu".

8:33 Britský premiér Boris Johnson sa má v pondelok stretnúť s kanadským premiérom Justinom Trudeauom a holandským premiérom Markom Ruttem. Témou rokovaní majú byť aj ďalšie sankcie voči Rusku. TASR o tom informuje na základe správy stanice BBC.

8:30 Streamovacia spoločnosť Netflix v Rusku pozastavila svoju službu. Vo vyhlásení firma rozhodnutie odôvodnila „okolnosťami na mieste“, ale neposkytla žiadne ďalšie podrobnosti.

8:18 Japonsko rokuje so Spojenými štátmi a európskymi krajinami o možnom zákaze dovozu ruskej ropy v reakcii na vojenskú inváziu na Ukrajinu. Informovala o tom v pondelok japonská tlačová agentúra Kjódó, ktorá sa odvolala na informácie z vládnych kruhov.

8:10 Novozélandská vláda plánuje urýchlené schválenie legislatívy, ktorá jej umožní zaviesť ekonomické sankcie proti Rusku za jeho inváziu na Ukrajine. V pondelok o tom informovala tlačová agentúra AP.

7:59 Rusko verbuje sýrskych bojovníkov skúsených v boji v mestských oblastiach, aby sa zapojili do vojny na Ukrajine. Informoval o tom v nedeľu americký denník The Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na nemenované zdroje.



7:35 Po tom, čo Rusko ovládlo juhoukrajinské prístavné mesto Cherson a zintenzívnilo ostreľovanie miest po celej Ukrajine, hrozí obkľúčenie aj samotnej metropole Kyjev i druhému najväčšiemu mestu Charkov na východe.

07:13 Británia, Spojené štáty, Kanada, Austrália a Nový Zéland žiadajú pozastavenie členstva Ruska v medzinárodnej policajnej organizácii Interpol. Na Twitteri to uviedla britská ministerka vnútra Priti Patelová.

1/ Alongside counterparts from 🇺🇸 🇨🇦 🇦🇺 and 🇳🇿, I have written today calling on @INTERPOL_HQ and its Executive Committee to take a decision this week, in accordance with its rules, on the immediate suspension of Russia’s access to its systems.