Stopka na dovoz plynu a ropy z Ruska? Putin môže vojnu financovať aj z peňazí Západu za energie!

V hre zostáva najsilnejšia ekonomická zbraň Západu.

Európa aj Severná Amerika už na Rusko uvalili najmasovejšie sankcie v histórii, ktoré už zasahujú jeho ekonomiku. Pridávajú sa aj stovky západných firiem, ktoré oznámili stopku podnikaniu v novodobom autoritárskom Rusku. Čoraz častejšie sa však skloňuje, že ak Putin neprestane masakrovať obyvateľov na Ukrajine, tak Západ pristúpi k bezprecedentnému stopnutiu odoberania ropy a zemného plynu. To by však výrazne pocítili aj Európania, keďže doteraz je mnoho krajín od týchto surovín závislých.

Premiér Eduard Heger oznámil, že na stole sú pre pokračujúcu inváziu Ruska ďalšie sankcie. „Ešte stále čerpáme suroviny z Ruska, je to oblasť, do ktorej sa dá ísť, ak sa na nej dohodneme,“ povedal Heger v Sobotných dialógoch. Dodal, že tento týždeň bude samit lídrov EÚ v Paríži. Slovensko by to podľa neho bez ruského plynu a ropy zvládlo minimálne do ďalšej zimy.

„Zvládneme to, už sme o tom diskutovali vo vláde, máme pripravené alternatívne plány. V rámci Európy by sme to tento rok do jesene bez problémov vedeli zvládnuť. Diskusia sa uberá skôr z hľadiska strategickej závislosti, čiže, ako ju zmeniť,” skonštatoval premiér. Cieľom je podľa neho vyslať ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi signál, že ho budeme musieť ekonomicky úplne izolovať.

Prezidentka Zuzana Čaputová tvrdí, že ďalšie sankcie, ktoré sú na stole, sa môžu týkať rodinných príslušníkov ruských politikov, zrušením SWIFT-u pre zvyšné ruské banky a aj odstrihnutím sa od Ruska v energetike. Podporuje aj dodávky výzbroje pre Ukrajincov, ktorí o to žiadajú, aby sa mohli efektívnejšie brániť pred agresormi z Ruska. „Na Ukrajine zomierajú civilisti, ako sa my chceme pozerať na to, že im budeme posielať hygienické vreckovky, aby si utreli slzy, a držať palce?“ - povedala v relácii Na telo.

Ako by to vyzeralo

Na to, že by sme mali Rusov odstrihnúť od miliárd eur, ktoré dostávajú z Európy za plyn a ropu, vyzýva aj exminister financií Ivan Mikloš, ktorý roky pôsobil na Ukrajine. Ruská ekonomika sa podľa neho úplne zosype, keď sa zastaví nákup energií od Európy. „Budeme za to platiť aj my, ale my tú cenu unesieme. Putin tú cenu neunesie,“ zdôvodnil Mikloš. „Znamenalo by to zvýšenie cien, ale nešlo by o rádovo vyššie ceny. Garantujem vám, že potom ruská ekonomika kľakne v priebehu niekoľkých dní. Ona kľakne aj tak, len to bude trvať omnoho dlhšie,“ dodal v Postoji.