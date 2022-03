Rusi nedodržali sľuby o humanitárnych koridoroch: Streľba na utekajúcich civilistov aj porušenie prímeria!

Kde je to spomínané dodržiavanie dohôd?

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Posledné rokovanie medzi Ukrajinou a Ruskom prinieslo zhodu na tom, že v obliehaných oblastiach sa vytvoria humanitárne koridory, aby sa bežní ľudia mohli dostať k potravinám a hygienickým pomôckam a prípadne ujsť do bezpečia. Najviditeľnejšie je to v meste Mariupoľ na juhovýchode, ktoré je podľa starostu odrezané od elektriny aj vody. Rusi zároveň podľa WHO ostreľujú aj nemocnice a civilné objekty.

Hlavnou udalosťou víkendu malo byť premiestnenie státisícov ľudí z obliehaných miest, ktorí chcú ujsť pred ruskou agresiou. Symbolom sa stal prístavný Mariupoľ, ktorý síce odoláva, ale podmienky na život sú v ňom katastrofálne. Starosta Vadym Bojčenko uviedol, že mesto čelí „humanitárnej blokáde“, pretože bolo kompletne odrezané od technickej infraštruktúry. Ruské jednotky prerušili všetkých 15 elektrických vedení do mesta a Mariupoľ je bez elektriny už päť dní.

Starosta informoval, že ľudia sa v bytoch trasú od zimy, pretože teplárne sú poháňané elektrinou. Ani mobilná komunikácia nefunguje bez elektriny, vysvetlil Bojčenko a dodal, že ešte predtým, ako sa začala vojna, bol odpojený hlavný vodovod a po piatich dňoch vojny sa minula aj rezervná voda. Bojčenko tiež obvinil Rusov z toho, že strieľali na autobusy, ktoré mali odviezť ľudí z mesta cez humanitárny koridor. Z 50 plne natankovaných autobusov zostalo iba 20, informoval Bojčenko a dodal, že pri ďalšej príležitosti evakuovať obyvateľstvo už možno nebudú mať žiadne autobusy.