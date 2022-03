Vznikne exilová vláda v Poľsku? Západ sa pripravuje aj na obsadenie Ukrajiny: V tomto sa však zhoduje

V hre sú rôzne scenáre.

Zatiaľ čo Ukrajinci sa snažia brániť svoju krajinu pred ruskou inváziou, Západ sa pripravuje aj na to, že by sa Vladimirovi Putinovi (69) napokon podarilo prelomiť obranu najľudnatejších miest. Lídri v Európe aj USA pracujú aj s verziou, že Rusko napokon svoje neúspechy z prvých dní útoku zvráti. Čo sa bude diať potom?

Posledné odhady hovoria o tom, že Rusi už nasadili 90 % pripravenej armády, ktorú sústreďovali na hraniciach s Ukrajinou posledné mesiace. Špekuluje sa o tom, že Putin povoláva ďalšie jednotky, ktoré má v zálohe vo vnútrozemí Ruska. Jeho vojaci sa totiž potýkajú s problémami so zásobovaním a s morálkou, čo znamená, že nepostupujú podľa plánu. Washington Post sa odvoláva na vládne zdroje a expertov a píše, že lídri slobodného sveta sa tak pripravujú na možnosť, že vznikne exilová vláda v Poľsku a konflikt sa presunie do fázy dlhodobých a krvavých povstaleckých bojov.

Pokiaľ by sa USA a ďalšie krajiny rozhodli podporovať Ukrajincov v povstaleckých bojoch proti ruskej okupačnej armáde, kľúčovou postavou by zrejme bol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten podľa denníka už diskutoval s Američanmi o možnosti presunúť svoju vládu z Kyjeva, na ktorý sa teraz sústredí ruská ofenzíva, do Ľvova na západ krajiny, ktorý je bližšie k poľským hraniciam. Práve v Poľsku by sa pritom zrejme mohla usadiť ukrajinská exilová vláda.

Zelenskyj v posledných 10 dňoch prežil tri pokusy o atentát, keďže ho Rusi považujú za cieľ č. 1 a nasadili na neho nielen oficiálnych ruských vojakov. Zelenskyj sa napriek tomu nesnaží opustiť hlavné mesto a chystá sa pokračovať v bojoch. „Môžeme len povedať, že sa Ukrajina chystá na obranu Kyjeva rovnako cieľavedomo, ako sa Rusko pripravuje na útok na Kyjev,“ povedal WP zástupca kancelárie ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak. V ukrajinskej metropole naďalej zostáva mnoho zákonodarcov.