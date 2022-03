Miesto teplej reštaurácie hraničný priechod: Uznávaný šéfkuchár varí pre Ukrajinu!

Ak môže kuchár dostať Nobelovu cenu, tak tento určite!

Španielsky šéfkuchár José Andrés, zakladateľ neziskovej organizácie World Central Kitchen, svojou kuchyňou zlepšuje ľuďom život. To síce platí o jedle všeobecne, ale tento kuchár doslova sedí na vojnovej hranici a varí pre Ukrajinu! José Andrés na svojich sieťach pravidelne uverejňuje príspevky zo svojho pôsobenia na hranici so sužovanou Ukrajinou.

„Je ťažké vedieť, že aj v tomto momente idú najmä ženy s deťmi celé hodiny z Ukrajiny do bezpečia, do iných krajín,“ uvádza. Vraví, že ich každá krajina víta a všetci robia, čo je v ich silách. Rovnako ako on. So svojou organizáciou WCK pomáha na poľsko-ukrajinských hraniciach a osobne varí pre uzimených utečencov. Podľa vlastných slov sa chystá vstúpiť aj na územie napadnutej krajiny.

Šéfkuchár celebrít sa zmenil na špecialistu humanitárnej pomoci pri katastrofách už dávnejšie. Neziskovku WCK založil v roku 2010 po zemetrasení, ktoré zničilo Haiti a na vyhlásenie víťazov Nobelových cien v roku 2018, kde bol nominovaný, čakal aktívnou prácou na Bahamách. Ostáva mu už len želať, aby sa nobelovky dožil.