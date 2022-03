Ostrá kritika Zelenského voči NATO: Dali ste Rusom zelenú! Kvôli vašej slabosti zomrú ľudia

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kritizoval NATO za to, že odmieta zaviesť bezletovú zónu nad jeho krajinou.

V televíznom prejave k Ukrajincom uviedol, že ruská agresia proti jeho krajine bude pravdepodobne narastať a západných lídrov obvinil z toho, že ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi dovolili pokračovať v bombardovaní miest, uviedla stanica BBC News.

"S vedomím, že nové údery a obete sú nevyhnutné, sa NATO zámerne rozhodlo neuzavrieť oblohu nad Ukrajinou," uviedol Zelenskyj vo videoposolstve. "Vedenie aliancie dnes (v piatok) dalo zelenú ďalšiemu bombardovaniu ukrajinských miest a dedín tým, že odmietlo vytvoriť bezletovú zónu," dodal.

Západní predstavitelia od začiatku ruskej invázie zavedenie bezletovej zóny nad Ukrajinou vylučujú s odôvodnením, že by to vyžadovalo, aby lietadlá NATO strieľali na ruské stíhacie lietadlá. To by podľa nich mohlo vyvolať širší konflikt s Ruskom. Generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg po piatkovom zasadnutí vyhlásil, že NATO bude Ukrajinu ďalej podporovať, nevyhlási však nad ňou bezletovú zónu, pretože by to viedlo k rozšíreniu konfliktu za jej hranice.

"Všetci ľudia, ktorí od dnešného dňa zomrú, zomrú aj kvôli vám, kvôli vašej slabosti, kvôli vašej nejednote," povedal podľa agentúry AP Zelenskyj v nočnom prejave. "Jediné, čo dnes (v piatok) aliancia dokázala urobiť, bolo dostať cez svoj zásobovací systém 50 ton nafty pre Ukrajinu. Snáď aby sme mohli spáliť Budapeštianske memorandum," povedal Zelenskyj s odkazom medzinárodnú zmluvu z roku 1994, v ktorej Rusko, USA a Británia sľúbili Ukrajine bezpečnosť výmenou za to, že sa vzdala jadrových zbraní z čias ZSSR.

Ukrajinci podľa neho budú pokračovať v odpore a už teraz zničili plány Ruska na bleskovú inváziu, "keď vydržali deväť dní temnoty a zla". "Sme bojovníci svetla. Dejiny Európy si to budú navždy pamätať," dodal Zelenskyj.